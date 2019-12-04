ABD Bakanı Trump: Kanada Başbakanı Justin Trudeau iki yüzlü
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ABD Bakanı Trump: Kanada Başbakanı Justin Trudeau iki yüzlü

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu iki yüzlülükle suçladı

04.12.2019 17:28 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:28
ABD Bakanı Trump: Kanada Başbakanı Justin Trudeau iki yüzlü

, Başbakanı 'yu iki yüzlülükle suçladı.


NATO'nun kuruluşunun 70'inci yıl dönümü dolayısıyla İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen liderler zirvesinde kapsamında ayaküstü konuşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı Emmaneul Macron ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun Trump aleyhinde konuştukları basına sızmıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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