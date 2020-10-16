ABD, Dağlık Karabağ savaşında tarafsızlığını bozdu: Umarım Ermenistan kendini savunabilir
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ABD, Dağlık Karabağ savaşında tarafsızlığını bozdu: Umarım Ermenistan kendini savunabilir

16.10.2020 01:09 | Son Güncelleme: 16.10.2020 01:23

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı kendini savunabileceğini umut ettiklerini söyleyerek, Türkiye'nin Azerbaycan'a olan desteğini de eleştirdi.

Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı kendini savunabilmesini umduklarını" açıkladı.

ABD'nin Atlanta kentinde WBS radyosuna konuşan Pompeo, tarafların ateşkese varıp masaya oturmalarını ve bu tarihi, karışık sorunu çözmelerine dair umutlu olduğunu söyleyen ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği desteği de eleştirdi.

Pompeo, Türkiye'nin devreye girip Azerbaycan'a kaynak sağlayarak mevcut riski ve Dağlık Karabağ'daki savaşın ateş gücünü yükselttiğini söyledi.

ABD SAVAŞA MESAFELİ DURUYORDU

ABD Dağlık Karabağ'daki durum için şimdiye kadar her iki tarafa da eşit mesafeli duruyordu. ABD, Dağlık Karabağ sorununun çözümü için 1992 yılında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) tarafından kurulan Minsk Grubu'nun Rusya ve Fransa ile birlikte üç eş başkanından biri. Minsk Grubu'nun taraflar arasında bir barış anlaşması sağlanması için yürüttüğü son girişim 2010 yılında başarısızlığa uğramıştı.

ABD, Dağlık Karabağ savaşında tarafsızlığını bozdu: Umarım Ermenistan kendini savunabilir

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