ABD, Açık Semalar Anlaşması'ndan resmen çekildiğini duyurdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD, Açık Semalar Anlaşması'ndan resmen çekildiğini duyurdu

22.11.2020 19:46 | Son Güncelleme: 22.11.2020 19:51
ABD, Açık Semalar Anlaşması'ndan resmen çekildiğini duyurdu

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklama ile ABD'nin Açık Semalar Anlaşması'ndan resmen çekildiği duyuruldu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklama ile ABD'nin Açık Semalar Anlaşması'ndan resmen çekildiği duyuruldu.

ABD, Rusya ile birbirlerinin toprakları üzerinde silahsız keşif uçuşları gerçekleştirmesine izin vererek savaş riskini azaltmayı amaçlayan Açık Semalar Anlaşması'ndan resmen çekildi. ABD, Rusya'yı anlaşma koşullarını yıllarca ihlal etmekle suçlamış ve anlaşmadan çekileceğini duyurmuştu. Rusya, ise ABD'nin iddialarını reddetmişti. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklama ile ABD'nin Açık Semalar Anlaşması'ndan resmen çekildiği duyuruldu. Açıklamada, "Bugün, Amerika Birleşik Devletleri'nin Açık Semalar Antlaşması'ndan çekilmesine dair bildirimimizi sunmamızın üzerinden altı ay geçti. Artık Rusya'nın yıllardır açıkça ihlal ettiği bu anlaşmaya taraf değiliz. Başkan Trump, bizi ulusal güvenliğimiz pahasına düşmanlarımıza fayda sağlayan modası geçmiş anlaşmalardan geri çekerek Amerika'yı ilk sıraya koymayı asla bırakmadı" denildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün, daha önce yapılan bilgilendirmeye göre, Birleşik Devletler'in Açık Semalar Antlaşması'ndan çekilme kararı yürürlüğe girmiştir. Rusya, yükümlülüklerini yerine getirmediği için Amerika bu şekilde daha güvenlidir" dedi.

AÇIK SEMALAR ANLAŞMASI

Rusya ve ABD, askeri faaliyetlerde şeffaflığı teşvik etmek, silah kontrolünü ve diğer anlaşmaları gözlemlemeyi kolaylaştırmak amacıyla silahsız keşif uçuşlarına izin veren Açık Semalar Anlaşması'nı (ASA) imzalayan 34 ülke arasında yer alıyor. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) coğrafyasında güven ve güvenlik artırıcı önlem olarak öngörülen ve 1992'de imzaya açılan ASA'nın Türkiye de tarafları arasında bulunuyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Bakan Akar: 'Türk Silahlı Kuvvetleri de resmen Azerbaycan'a gitmek üzere hazırlıklarını tamamladı'
Bakan Akar: "Türk Silahlı Kuvvetleri de resmen Azerbaycan'a gitmek üzere hazırlıklarını tamamladı"
Son Dakika! Meral Akşener canlı yayında duyurdu: Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için İmamoğlu'na soruşturma açıldı
Son Dakika! Meral Akşener canlı yayında duyurdu: Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için İmamoğlu'na soruşturma açıldı
AK Parti'li Çelik'ten Pompeo'ya tepki: Ziyaret, uluslararası hukukun açık ihlali
AK Parti'li Çelik'ten Pompeo'ya tepki: Ziyaret, uluslararası hukukun açık ihlali

Manşet

Haberler

Politika

Son Dakika Haberleri

Ali Babacan, Yozgat'ta partisinin kongresine katıldı - HaberAğır hasta sayısı 4 bin 217 oldu, son 24 saatte 3 bin 812 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 374 bin 637'ye yükseldi. - HaberABD, Açık Semalar Anlaşması'ndan resmen çekildiğini duyurdu - HaberAkif Gülle'nin acı günü - HaberSuriye'nin yeni Dışişleri Bakanı Faisal Mekdad oldu - HaberCumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fitne ateşi" yorumu sonrası AK Partili isimlerden Arınç'a peş peşe istifa çağrısı - HaberlerSon dakika haberleri... MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Karabük il kongresinde konuştu - HaberSon dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çevre kirliliği ve iklim değişikliği ile mücadele edilirken yeni haksızlıkların, yeni çifte standartların oluşmasına müsaade... - HaberSon dakika... AK Parti Gümüşhane 7.olağan il kongresi yapıldı - HaberSon dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savaştan etkilenen bölgelere ve risk altındaki topluluklara yönelik insani yardımların finans kaynaklarını güçlendirmeliyiz." - HaberErdoğan'dan Arınç'ın Demirtaş ve Kavala çıkışına yanıt: Yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz - HaberSon dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı'nın gidişinden gayet memnunum. Gezi olaylarının finansörü olanlarla, Kavalalarla bir arada olamayız." - HaberSon Dakika! "İttifak çatırdıyor mu?" sözlerine Erdoğan'dan yanıt: Cumhur İttifakı'nın gidişatından gayet memnunuz - Haber"Korona aşısı ücretsiz mi yapılacak?" sorusuna Sağlık Bakanı Koca'dan yanıt: Risk grubundaki 5 milyon kişi ücretsiz aşılanacak - Haberler
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Murat Kurum Donald Trump Devlet Bahçeli
Magazin Cansu Dere Mert Fırat Şafak Sezer Öykü Karayel
Spor Şenol Güneş Lance Stroll Sergio Perez Hakan Çalhanoğlu Sebastian Vettel
Tüm Haberler Bursa Rusya Antalya Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD, Açık Semalar Anlaşması'ndan resmen çekildiğini duyurdu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.11.2020 20:00:25. #1.15#
title