ABD, 2015 Yılına Kadar Türkiye'de Pek Çok İsmi Gizlice Dinlemiş

ABD'de devam eden Rıza Sarraf davası çok farklı bir boyut kazandı.

Rıza Sarraf ve Halk Bankası eski Genel Müdürü Hakan Atilla'nın yargılandığı davada, 27 Kasım'da yapılacak jürili duruşma öncesi bugün ara duruşma yapıldı.

Duruşmaya günlerdir haber alınamayan Rıza Sarraf ve avukatları katılmadı. Hakan Atilla ve avukatları ise duruşmada hazır bulundu.

HAKİM, RIZA SARRAF'I SORAN AVUKATLARI AZARLADI

Duruşmayı izleyen Hürriyet New York Temsilcisi Razi Canikli, Hakan Atilla'nın tam duruşma biterken, avukatı aracılığıyla Rıza Sarraf'ın nerede olduğunu sordu. Atilla ve avukatlarını tersleyen hakim "Bana bu tür bir soru yöneltemezsin. mahkeme tutanaklarını takip edin" cevabı verdi.

Mahkemede ayrıca, 27 Kasım'daki jürili duruşmada, FETÖ'nün 17-25 Aralık döneminde yaptığı yasa dışı dinlemelerin delil olarak kabul edilmesine karar verildi.

FETÖ'CÜLER BİLİRKİŞİ OLARAK MAHKEMEDE DİNLENECEK

Mahkeme sırasında, iki skandal daha ortaya çıktı. Mahkeme başkanı, 17-25 Aralık operasyonlarını yapan FETÖ'nün anlatılması için bir bilirkişi heyeti oluşturulmasını istedi. Bu kişilerin kimlerden olacağı konusunda bilgi paylaşılmadı ancak CNN Türk'te yayınlanan Gece Görüşü programına bağlanan Canikli, bilirkişilerin muhtemelen ABD'deki kaçak FETÖ'cülerden oluşturulacağını söyledi.

Mahkeme sırasında ortaya çıkan bir diğer skandal ise, ABD'nin FETÖ operasyonları sürerken Türkiye'den pek çok ismi dinlediğinin itiraf edilmesi oldu.

ABD, FBI AJANLARI VASITASIYLA TÜRKİYE'DE PEK ÇOK İSMİ 2 YIL DAHA DİNLEMİŞ

Canikli, bu dinlemelerin kayıtlarının 27 Kasım'daki duruşmada delil olarak kullanılacağını söyledi. Bu dinlemelerin en önemli özelliği ise, 2015 yaz aylarına kadar devam eden dinlemelerden oluşması. Yani 17-25 Aralık 2013 tarihinde yapılan operasyonların ardından Türkiye FETÖ ve Paralel Yapı'ya karşı mücadele başlattığında, ABD Türk yetkilileri dinlemeye devam etmiş. Canikli, bu dinlemeleri muhtemelen FBI ajanlarının yaptığını ve 2015 yazına kadar sürdüğünü aktardı.