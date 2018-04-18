Abb'den Belediye Başkanı Kılıç'a Ziyaret

Anadolu Basın Birliği (ABB) Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette ABB Yönetim Kurulu üyeleriyle tek tek tanışan Kılıç, ABB Şube Başkanı Semra Öztürk'e Gaziantep'te sivil toplum örgütlerinin önemli olduğunu söyleyerek "Kentteki sorunlar güçlü sivil toplum örgütleriyle çözülür. Size de bu yolda başarılar diliyorum" dedi.

"Sivil toplum örgütleri kent için önemli"

Kurum ziyaretlerine hız kesmeden devam eden ABB Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, bu kez Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç'ın makamındaydı. Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç'a ABB hakkında bilgi veren Şube Başkanı Semra Öztürk, birliğin yeni bir oluşum içerisine girdiğinin altını çizdi. Gaziantep'te güzel işler olacağına dair ümit olduğunu kaydeden ve sivil toplum örgütlerinin kenti şekillendirmede önemli rol üstlendiğine vurgu yapan Kılıç, "Bir kent için sivil toplum örgütlerinin hem varlığı hem de aktifliği çok önemli. Özellikle basın gibi bir kuvvetin sivil toplum örgütü olarak da hareket etmesi bizi oldukça memnun etti. Gaziantep için hayırlı, uğurlu olsun. Başarılarınızın devamını diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP