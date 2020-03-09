AB'ye ihracatta yaşanan sorunlar GTO'da konuşuldu
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Gaziantep Ticaret Odası, Avrupa Birliği, İhracat, Güncel

AB'ye ihracatta yaşanan sorunlar GTO'da konuşuldu

GTO'da, "Avrupa Birliği Ülkelerine İhracatta KOBİ'lerin Yaşadığı Sorunlar ve Çözüm Yolları" konulu çalıştay düzenlendi.

09.03.2020 15:25 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:25
AB'ye ihracatta yaşanan sorunlar GTO'da konuşuldu

GTO'da, "Avrupa Birliği Ülkelerine İhracatta KOBİ'lerin Yaşadığı Sorunlar ve Çözüm Yolları" konulu çalıştay düzenlendi.


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) iş birliğinde yürütülen Türkiye-AB İş Diyaloğu Programı (Turkey-EU Business Dialogue - TEBD) kapsamında, AB ülkelerine ihracatta Türk KOBİ'lerin yaşadığı sorunlar GTO'da gerçekleştirilen çalıştayda masaya yatırıldı.


Avrupa Birliği ile olan ticari ilişkilerimizi daha dengeli yürütebilmek adına KOBİ'lerimizin ihracatla ilgili yaşadıkları sorunların dile getirilmesi ve çözüm önerilerinin hazırlanması amacıyla düzenlenen çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu, "Oda olarak en önemli misyonumuz üyelerimizin gelecek planlarına katkı sağlamak" dedi.


Alanında uzman kişileri eğitim, seminer ve toplantılar düzenleyerek GTO üyeleriyle buluşturduklarını belirten Acıoğlu, geleceğe daha sağlam adımlarla yürüyebilmenin yollarını aramak için bu çalıştayı gerçekleştirdiklerini ifade etti.


Acıoğlu: "AB'ye üye ülkelere 1,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik"


Konuşmasında Gaziantep'in ihracat rakamlarına da değinen Acıoğlu, 2019 yılında 7,4 milyar dolar ihracat ile en fazla ihracat yapan 6. kent olduklarını vurgulayarak, "Daha da güzeli dış ticaret fazlası veren bir kentiz. 2,3 milyar dolar dış ticaret fazlamız var. İhracatımızın ithalatı karşılama %147,5 Gaziantep Ticaret Odası olarak da vizyonumuz, şehrimizi ekonomik güç olarak daha üst sıralara çıkarmak. Bu anlamda da Avrupa Birliği ülkelerine yaptığımız ihracatı artırmamız gerekiyor. AB'ye üye ülkelere 2019 yılında 1,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Yani toplam ihracatımızın yüzde 19'u, en fazla ihracat yaptığımız 10 ülke içerisinde 3 AB ülkesi var: İngiltere, İtalya, Almanya var. Ama öte yandan toplam ihracatın yüzde 20'sini Irak'a gerçekleştiriyoruz. Elbette bunda pazarın yakınlığı, o bölgede üretimin olmaması gibi çok neden var. AB ülkelerine ihracatımızın az olmasının da elbette sebepleri var. İşte bu sebepleri ve çözüm yollarını konuşmak, geleceğe daha sağlam adımlarla yürümek için buradayız" dedi.


Acıoğlu'nun konuşması ardından kürsüye gelen TOBB AB Daire Başkanlığı Proje Hibe Uzmanı ve TEBD Proje Koordinatörü Burcu Atılgan TEBD programı hakkında katılımcıları bilgilendirirken, TEBD Programı kapsamında yürütülmeye hak kazanan 19 projeden biri olan "AB-Türkiye Ticari Entegrasyonu Destekleme Projesi" hakkında da GTO uzmanlarınca sunum gerçekleştirildi.


Çalıştay, Dış Ticaret Uzmanı Hakan Akın'ın AB ülkelerine ihracatta yaşanan sorunlar ve çözümleri ile pazar araştırması hakkındaki sunumlarıyla devam etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Manşet

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