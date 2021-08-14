AB ve bazı ülkeler Batı Karadeniz'deki sel nedeniyle taziye ve dayanışma mesajları gönderdi
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AB ve bazı ülkeler Batı Karadeniz'deki sel nedeniyle taziye ve dayanışma mesajları gönderdi

AB ve bazı ülkeler Batı Karadeniz'deki sel nedeniyle taziye ve dayanışma mesajları gönderdi
Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB), İran, Belçika, İrlanda ve Pakistan, Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucu oluşan sel ve su baskınları nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye ve Türkiye ile dayanışma mesajı gönderdi.

Avrupa Birliği (AB), İran, Belçika, İrlanda ve Pakistan, Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucu oluşan sel ve su baskınları nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye ve Türkiye ile dayanışma mesajı gönderdi.

AB Türkiye Delegasyonunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye'de üst üste yaşanan felaketler, AB Türkiye Delegasyonu olarak bizleri derinden üzmektedir. En son Karadeniz Bölgesi'nde 40 vatandaşın yaşamını yitirdiği sel felaketi nedeniyle yaşanan acıları en samimi duygularımızla paylaşıyor, tüm Türkiye'ye başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bu zorlu günlerin bir an önce son bulması temennisinde bulunan AB Türkiye Delegasyonu, "Geçmiş olsun Türkiye!" mesajını paylaştı.

İran'ın Ankara Büyükelçiliği de Twitter'dan yaptığı açıklamada, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileyerek, Türkiye'nin ve Türk halkının acısını paylaştığını bildirdi.

Twitter hesabından "Düşüncelerimiz Karadeniz bölgesinde yaşanan şiddetli sel felaketinde hayatını kaybedenlerin aileleriyle birlikte." mesajını paylaşan Belçika'nın Ankara Büyükelçiliği ise Sinop, Samsun, Bartın, Karabük ve Kastamonu halkıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

İrlanda'nın Ankara Büyükelçiliğince Twitter'dan yapılan açıklamada, Türkiye'de yaşanan sel felaketlerinden dolayı derin üzüntü duyulduğu kaydedilirken, sel nedeniyle yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğince Twitter'dan paylaşılan mesajda da, Pakistan halkı ve hükümetinin Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sellerdeki can ve mal kayıpları için Türk halkına başsağlığı ve dayanışma dilekleri iletildi.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) ise Twitter'dan "Ev sahibi ülkemiz #Türkiye'nin Batı Karadeniz bölgesinde aşırı yağışın ardından gelen sel ve heyelan felaketinden duyduğumuz derin üzüntüyü ifade ederken, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kardeş Türk halkına başsağlığı, bölge halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." mesajını paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan

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