AB Konseyi Başkanı Charles Michel, BM'de gerçekleştirdiği konuşmasında, "Birleşmiş Milletler ile...

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, BM'de gerçekleştirdiği konuşmasında, "Birleşmiş Milletler ile birlikte Doğu Akdeniz konusunda çok taraflı bir konferansın düzenlenmesini önerdim. Pek çok aktör şimdiden olumlu yanıt verdi" ifadelerini kullandı.