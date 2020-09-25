AB Konseyi Başkanı Charles Michel, BM'de gerçekleştirdiği konuşmasında, "Birleşmiş Milletler ile...
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AB Konseyi Başkanı Charles Michel, BM'de gerçekleştirdiği konuşmasında, "Birleşmiş Milletler ile...

25.09.2020 17:40 | Son Güncelleme: 25.09.2020 17:45
AB Konseyi Başkanı Charles Michel, BM'de gerçekleştirdiği konuşmasında,

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, BM'de gerçekleştirdiği konuşmasında, "Birleşmiş Milletler ile birlikte Doğu Akdeniz konusunda çok taraflı bir konferansın düzenlenmesini önerdim. Pek çok aktör şimdiden olumlu yanıt verdi" ifadelerini kullandı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, BM'de gerçekleştirdiği konuşmasında, "Birleşmiş Milletler ile birlikte Doğu Akdeniz konusunda çok taraflı bir konferansın düzenlenmesini önerdim. Pek çok aktör şimdiden olumlu yanıt verdi" ifadelerini kullandı. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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