AB Komisyonu Üyesi Johansson: "Yunanistan, şiddeti ve geri itmeleri sistematik olarak kullanıyor"
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AB Komisyonu Üyesi Johansson: "Yunanistan, şiddeti ve geri itmeleri sistematik olarak kullanıyor"

AB Komisyonu Üyesi Johansson: 'Yunanistan, şiddeti ve geri itmeleri sistematik olarak kullanıyor'
Anadolu Ajansı / Selen Temizer - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, Yunanistan'ın, şiddeti ve geri itmeleri sistematik olarak kullandığını, Frontex Direktörünün sınır yönetimini göçmenlerin temel haklarına uyarak sağlaması gerektiğini vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, Yunanistan'ın, şiddeti ve geri itmeleri sistematik olarak kullandığını, Frontex Direktörünün sınır yönetimini göçmenlerin temel haklarına uyarak sağlaması gerektiğini vurguladı.

Johansson, Avrupa Parlamentosu'nda oluşturulan "Frontex İnceleme Grubu"nun, Frontex'in işlevi ve temel hak ihlalleriyle ilgili iddialar hakkında yürütülen 4 aylık soruşturmanın sonuçlarını AB Dönem Başkanı Portekiz'in İçişleri Bakanı Eduardo Cabrita ve Frontex Direktörü Fabrice Leggeri'nin katıldığı toplantıda ele aldı.

"Frontex'e gerçekten ihtiyaç var." diyen Johansson, Ajansın iyi çalışması ve yönetilmesi gerektiğini, son aylarda bu konuda ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Johansson, Komisyon'un sistematik geri itmelerle ilgili endişe duyduğunu anımsatarak, göçmenlerin temel haklarının ihlali konusunda iyileşme sağlanması için yaptığı çalışmaları anlattı.

Frontex Direktörü Leggeri'ye atıfta bulunan Johansson, "Direktör, Frontex'in, hem Doğu Akdeniz hem diğer alanlardaki tüm operasyonel faaliyetlerinde yasal çerçeveye tamamen uymasını sağlamalıdır. Verimli sınır yönetimi, temel haklara uyumla birlikte yürür." ifadesini kullandı.

"Yunanistan sınırlarında şiddetin ve geri itmelerin sistematik olarak kullanıldığı sonucuna vardım." diyen Johansson, Komisyon'un Frontex ve üye ülkelerle yakından çalışmaya ve iddiaları takip etmeye devam edeceğini vurguladı.

AB Dönem Başkanı Portekiz'in İçişleri Bakanı Cabrita da temel haklar ihlalleri konusunda ilerleme kaydedildiğini, bu konuda Leggeri ile görüşmeler yaptığını ve dönem başkanlığını devralacak Slovenya'nın aynı yönde çalışmalar yapacağına inandığını belirtti.

Geri itmeler ve Frontex'in ihmali

Frontex İnceleme Grubu'ndan bir üye, başta Yunanistan olmak üzere Hırvatistan ve Macaristan'ın yaptığı tespit edilen geri itme olaylarını hatırlatarak, Frontex Direktörü Leggeri'nin bu olaylarla ilgili açıklama istendiğinde profesyonelce yanıt vermediğini ifade etti.

Leggeri yanıtında, bu tür olaylarla ilgilenildiğini, havadan gözlem de yapılarak gerekli iletişimlerin kurulduğunu öne sürdü ve Macaristan'ın eylemlerinden sorumlu olunmadığını belirtti.

Başka bir üyenin tüm göstergeler ortadayken "yeterince kanıt olmadığını tekrar ettiğini", Frontex İnceleme Grubu'nun raporunun işe yarayıp yaramayacağını ve gerekli reformları yapmadan halen Frontex'i yönetmeye devam edip etmeyeceğini sorması üzerine Leggeri, Ajansın doğru sınır yönetimine katkı sağlaması için temel haklarla uyumlu ve mümkün olan her şeyi yapacağını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selen Temizer

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