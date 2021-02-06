AB heyeti yeni Yemen hükümetiyle barış fırsatlarını görüşmek üzere Aden'de
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AB heyeti yeni Yemen hükümetiyle barış fırsatlarını görüşmek üzere Aden'de

06.02.2021 15:35 | Son Güncelleme: 06.02.2021 15:35
AB heyeti yeni Yemen hükümetiyle barış fırsatlarını görüşmek üzere Aden'de

Avrupa Birliğinden (AB) bir heyet, yeni Yemen hükümetiyle barış fırsatlarını görüşmek üzere geçici başkent Aden'e geldi.

Avrupa Birliğinden (AB) bir heyet, yeni Yemen hükümetiyle barış fırsatlarını görüşmek üzere geçici başkent Aden'e geldi.

Hükümet kaynaklarından alınan bilgiye göre, yeni kabinenin Suudi Arabistan'dan ülkeye geldiği 30 Aralık 2020'den bu yana ilk kez böyle bir ziyarette bulunan AB heyetinde, Fransa, Hollanda, Belçika, Norveç, Almanya, Finlandiya, İsveç ve İrlanda'nın Yemen büyükelçileri yer alıyor.

Özel bir uçakla geçici başkent Aden'e ulaşan heyetin Başbakan Muin Abdulmelik ve Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek ile Meaşık Sarayı'nda bir araya gelerek barış fırsatlarını görüşmesi bekleniyor.

Yemen'de Başbakan Muin Abdulmelik başkanlığında 24 bakandan oluşan ve bakanlıkların kuzey ile güney illeri arasında eşit sayıda paylaştırıldığı yeni hükümet 26 Aralık 2020'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin huzurunda yemin etmişti.

Yeni kurulan Yemen hükümetinin kabine üyelerinin 30 Aralık 2020'de Suudi Arabistan'dan ülkeye ulaştıkları sırada Aden Havalimanı'nda 3 patlama meydana gelmişti.

Yeni hükümetin bakanları 4 Ocak'ta geçici başkent Aden'de resmi olarak görevlerine başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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