AB'den Komisyonu Başkanı Leyen, Fransa Ulusal Toparlanma Planı'nı başlattı
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AB'den Komisyonu Başkanı Leyen, Fransa Ulusal Toparlanma Planı'nı başlattı

AB'den Komisyonu Başkanı Leyen, Fransa Ulusal Toparlanma Planı'nı başlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile beraber, AB'nin Covid-19 salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla Fransa Ulusal Toparlanma Planı'nı başlattı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile beraber, AB'nin Covid-19 salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla Fransa Ulusal Toparlanma Planı'nı başlattı.

Fransa'nın başkenti Paris'te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen düzenlenen ortak basın toplantısında, AB'nin Covid-19 salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla Fransa Ulusal Toparlanma Planı'nı başlattığını açıkladı. AB'nin yeni nesil toparlanma planının Avrupa'nın dayanışması olduğunu belirten Leyen, "Marshall Planı'ndan bu yana 750 milyar euro duyulmamış bir şey. Avrupa Komisyonu'nun Fransız Toparlanma planını desteklediğini duyurmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

Fransa, AB'nin üye ülkeler için öngördüğü toplam 750 milyar euroluk fondan 39,4 milyar pay alacağını açıklayan Macron, "Finanse edilen 750 milyar eurodan Fransız teşvik planı yaklaşık 40 milyar euroya tekabül ediyor" ifadelerini kullandı.

Fransa hükümeti, 5,8 milyarı enerji yenilemeye, 6,5 milyarı çevreci ulaşım altyapısına ve 5,1 milyarı çevreci enerji ve teknolojilerin gelişimi olmak üzere, 39.4 milyarın yarısından fazlasını ekolojik geçişe harcamayı planlıyor. Yaklaşık 10 milyar ise ekonominin dijitalleştirilmesine ayrılacak.

(Melike Yazır/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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