AB'den Belarus'a yaptırım sinyali
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AB'den Belarus'a yaptırım sinyali

AB'den Belarus'a yaptırım sinyali
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Avrupa Konseyi Özel Toplantısı öncesi yaptıkları açıklamalarda Belarus'a Rynair krizi nedeniyle yaptırım uygulayacakları sinyalini verdiler.

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Avrupa Konseyi Özel Toplantısı öncesi yaptıkları açıklamalarda Belarus'a Rynair krizi nedeniyle yaptırım uygulayacakları sinyalini verdiler. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Farklı yaptırım seçeneklerini tartışacağız" dedi.

Avrupa Birliği liderlerinin katılımı ile bugün ve yarın yüz yüze yapılacak olan Avrupa Konseyi Özel Toplantısı için liderler bir araya geldi. Liderler, toplantı öncesi yaptıkları açıklamalarda Belarus'a yaptırım sinyali verdi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, liderlerin Belarus'un Rynair'e ait yolcu uçağına dün Belarus'un başkenti Minsk'e zorunlu iniş yaptırması ve muhalif gazeteci Raman Pratasevich'in gözaltına almasına "güçlü bir yanıt" vereceğini aktardı. Von der Leyen, Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko'nun ve rejiminin bunun ciddi sonuçları olacağını anlamak zorunda olduğunu ifade ederek, "Liderler ek yaptırımlar için seçenekleri tartışacaklar. Bu yaptırımlar, gasp olayına karışan kişileri, rejimi finanse eden işletmeleri ve havacılık sektörünü kapsayacaktır. Düşünce özgürlüğüne ve medyaya saygı duyana kadar rejim üzerinde baskı yapmaya devam edeceğiz. Raman Pratasevich derhal serbest bırakılmalıdır" dedi.

MERKEL, BELARUS'UN AÇIKLAMALARINI "MANTIKSIZ" OLARAK NİTELENDİRDİ

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise, Belarus'un uçağıı Minsk'e acil inişi hakkındaki açıklamasını reddederek, "Tutuklamaya yol açan bir zorunlu inişe tanık olduk. Raman Prataşevich derhal serbest bırakılmalıdır. Bu Ryanair uçuşunun inişiyle ilgili tüm açıklamalar tamamen mantıksız" dedi.

BM GENEL SEKRETERİ GUTTERES "DERİNDEN ENDİŞELİ"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarriç, genel sekreterin bağımsız soruşturma çağrılarına destek verdiğini ve olaydan "derinden endişeli" olduğunu açıkladı. Dujarriç, "Genel sekreter, bu rahatsız edici olayla ilgili tam, şeffaf ve bağımsız bir soruşturma yapılması çağrılarını destekliyor ve ilgili tüm aktörleri böyle bir soruşturmada işbirliği yapmaya çağırıyor" ifadelerini kullandı.

BM SİVİL HAVACILIK DAİRESİ PERŞEMBE GÜNÜ TOPLANIYOR

BM sivil havacılık dairesi, Rynair'in Belarus'a inişi konusundaki uluslararası protestoların ardından perşembe günü acil bir toplantı yapacağını duyurdu. Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı Konseyi (İCAO) Başkanı Salvatore Sciacchitano'nun 36 diplomatik temsilciyi acil toplantıya çağırdığı açıklandı.

(Melike Yazır/ İHA)

AB'den Belarus'a yaptırım sinyali
AB'den Belarus'a yaptırım sinyali
AB'den Belarus'a yaptırım sinyali

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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