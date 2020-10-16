AB'de Oruç Reis rahatsızlığı! Michel, Merkel ve Macron birlik olup Türkiye'yi suçladı

Türkiye'nin Oruç Reis'i yeniden Doğu Akdeniz'e gönderme kararı Avrupa Birliği ülkelerini rahatsız etti. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, "Aralık ayındaki zirvede Doğu Akdeniz ile Türkiye'deki durumu ele almayı planlıyoruz" diye konuştu. Macron ve Merkel de gerginlikle ilgili Türkiye'yi suçlayıcı ifadeler kullandı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye'nin verdiği kararından AB liderlerinin üzüntü duyduğunu ve konunun Aralık ayındaki toplantıda ele alınacağını söyledi.

Brüksel'deki AB Zirvesi'nin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Michel, "Aralık ayında bir zirve yapmayı planlıyoruz. Ve aslında Doğu Akdeniz ile Türkiye'deki durumu bir kez daha ele almayı ve değerlendirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

'PROVAKASYON' SUÇLAMASI

Michel, AB'nin Türkiye'nin "tek taraflı eylemleri ve provokasyonlarından büyük üzüntü duyduğu" düşüncesini dile getirdi.

MACRON VE MERKEL NELER SÖYLEDİ?

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise "Türkiye'nin gerilimi artırdığı konusunda hemfikiriz" ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz konusunda Güney Kıbrıs ve Yunanistan'a destek olmaya devam ettiğini aynı zamanda Türkiye'yle diyaloğa açık olduğunu söyledi.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Macron Doğu Akdeniz ve Dağlık Karabağ gündemlerine değindi.Macron, Avrupa Birliği'nin Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalarda en kısa zamanda ateşkes beklediğini söyledi.

Doğu Akdeniz'deki gerilim hakkında konuşan Macron, en son Avrupa Birliği zirvesinde Güney Kıbrıs ve Yunanistan'a desteğin tekrarlandığını aynı zamanda Türkiye'yle diyaloğa açık olunduğunu söyledi.