AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu'ndan İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı'ya ziyaret - Haberler
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AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu'ndan İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı'ya ziyaret

AA / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel
AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu'ndan İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı'ya ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'yı ziyaret etti.

Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'yı ziyaret etti.

Velioğlu, Savaşçı'ya görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, AA'nın hazırladığı "Yıllık 2020" kitabını takdim etti.

Savaşçı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'ya çalışmalarında başarı diledi.

AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu'ndan İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı'ya ziyaret

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Haber: AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu'ndan İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı'ya ziyaret - Haberler
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