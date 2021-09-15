AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu'ndan İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı'ya ziyaret
AA / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel
Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'yı ziyaret etti.
Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'yı ziyaret etti.
Velioğlu, Savaşçı'ya görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, AA'nın hazırladığı "Yıllık 2020" kitabını takdim etti.
Savaşçı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'ya çalışmalarında başarı diledi.
AA / Ömer Faruk Cebeci - Son Dakika Haberleri
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