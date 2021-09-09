AA Sakarya Bölge Müdürlüğü'ne ziyaret
Generali Sigorta Sakarya Voleybol Spor Kulübü Başkanı Ömer Bektaş, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu'nu ziyaret etti.
Generali Sigorta Sakarya Voleybol Spor Kulübü Başkanı Ömer Bektaş, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu'nu ziyaret etti.
Ziyarette Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden kulüpleri hakkında bilgi veren Bektaş, Velioğlu ve ajans çalışanlarına başarı diledi.
Velioğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın çalışmalarını anlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu