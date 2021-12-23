AA'nın "Yılın Fotoğrafları" Karadağ'da oylandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" Karadağ'da oylandı

AA'nın
AA - Haberler | Güncel

Karadağ Meclis Başkan Yardımcısı Ervin İbrahimoviç, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Karadağ Meclis Başkan Yardımcısı Ervin İbrahimoviç, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İbrahimoviç, spor kategorisinde Muhammed Said'a ait Suriye'nin Halep ilinde Beşşar Esed rejiminin saldırılarında hasar gören yıkık binada boks antrenörlüğü yapan Ahmet Devvar'ın ve eğittiği gençlerin görüldüğü "Savaşın yıkamadığı hayaller" başlıklı fotoğrafa oy verdi.

Ervin İbrahimoviç, yaşam kategorisinde Suriye'nin İdlib ilinde Esed rejiminin yerinden ettiği sivillerin kaldığı çadır kamplarında yaşayan çocuğun görüldüğü "İdlib'deki kamplarda zorlu yaşam" başlıklı fotoğrafı seçti.

İbrahimoviç, haber kategorisinde de İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 10 yaşındaki Filistinli İsmail En-Niççbir'i gözaltına aldığı anı gösteren, Amer Shallodi'nin "Orantısız güç" başlıklı fotoğrafını oyladı.

Çarşaflı kuyumcu cinayetine 3 tutuklama

Çarşaflı kuyumcu cinayetine 3 tutuklama

 Dini nikahlı eşini demir sopayla darbedip, bıçakla yaraladı

Dini nikahlı eşini demir sopayla darbedip, bıçakla yaraladı

AA - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title