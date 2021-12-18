AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması

AA'nın geleneksel
AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

TEKİRDAĞ (AA) - Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Soykırlı, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Muhammed Said'in "Savaşın çocukları" fotoğrafını seçen Soykırlı, yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti "Atmaca"" sporda ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Soykırlı, fotoğrafların hepsinin birbirinden anlamlı olduğunu ifade ederek, "Her mesleğin zorluğu vardır, gazeteciliğin de zor yanlarından biri 24 saat süresince haber peşinde koşmaktır. Bu koşuşturma sırasında zaman zaman çok anlamlı insanları duygulandıran kareler yakalamak, hayatın fotoğrafını çekmek gazetecilere nasip olmaktadır. Yılın fotoğrafları oylamasında da birbirinden güzel fotoğraflar var. İçlerinden seçmek zor olsa da beğendiğimiz fotoğrafları oyladık. Anadolu Ajansına ve çalışanlarına başarılar diliyorum." dedi.

AA'nın geleneksel Yılın Fotoğrafları oylaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı, Anadolu Ajansı, THY, Kızılay gibi kurumlarımızla kıta genelindeki varlığımızı daha...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı, Anadolu Ajansı, THY, Kızılay gibi kurumlarımızla kıta genelindeki varlığımızı daha...

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title