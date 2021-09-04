AA muhabiri Cebrail Caymaz, dünyaevine girdi
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AA muhabiri Cebrail Caymaz, dünyaevine girdi

AA muhabiri Cebrail Caymaz, dünyaevine girdi
Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel

Anadolu Ajansı (AA) Kilis muhabiri Cebrail Caymaz, Rukiye Kaplan ile evlendi.

Anadolu Ajansı (AA) Kilis muhabiri Cebrail Caymaz, Rukiye Kaplan ile evlendi.

AA muhabiri Caymaz, memleketi Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen törende, Rukiye Kaplan ile hayatını birleştirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleşen düğüne, AA Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar ile çiftin yakınları ve meslektaşları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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