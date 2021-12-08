AA Kırgızistan Muhabiri Aliyev, "Harı Bülbül" TÜRKSOY Basın Ödülü'ne layık görüldü

Anadolu Ajansı (AA) Kırgızistan Muhabiri Nazir Aliyev, TÜRKSOY (Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı) tarafından "Harı Bülbül" TÜRKSOY Basın Ödülü'ne layık görüldü.

TÜRKSOY'un 2020 yılı için özel olarak hazırladığı "Harı Bülbül" TÜRKSOY Basın Ödülü, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Manas ve Cengiz Aytmatov Ulusal Akademisinin ev sahipliğinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Dünyaca ünlü Türk şair ve düşünür Nizami Gencevi'nin doğumunun 880'inci yılı anma programıyla eş zamanlı düzenlenen ödül töreninde, Kırgızistan'dan iki basın mensubuna ödülleri takdim edildi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, burada yaptığı konuşmada, TÜRKSOY Genel Sekreterliği olarak, 2020 yılı için özel olarak hazırladıkları "Harı Bülbül" TÜRKSOY Basın Ödüllerini, tüm Türk dünyasına zaferi getiren 44 günlük Karabağ Savaşı'nı dünya kamuoyuna ulaştıran basın temsilcilerine vermeyi kararlaştırdıklarını bildirdi.

Kaseinov, "Harı Bülbül" TÜRKSOY Basın Ödüllerinin daha önce Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen etkinlikle verildiğini anımsatarak, Bakü'deki etkinliğe katılamayan basın mensuplarına ödüllerini takdim etmekten gurur duyduğunu ifade etti.

Törende, "30 yıl Ermenistan işgali altında kalan Azerbaycan topraklarının kurtarılması uğruna yapılan 44 günlük Vatan Muharebesi (İkinci Karabağ Savaşı) süresince yaşanan olayları ve Karabağ gerçeklerini dünya kamuoyuna ulaştırtırdığı" için AA Kırgızistan Muhabiri Aliyev'e ödülünü TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov verdi.

AA'nın yanı sıra Kırgızistan Sözü Gazetesi Muhabiri Aida Şirinova'ya ödülü verildi.

TÜRKSOY, Manas ve Cengiz Aytmatov Ulusal Akademisi ve Azerbaycan Bişkek Büyükelçiliği iş birliğinde düzenlenen törene, Kırgızistan Manas ve Cengiz Aytmatov Ulusal Akademisi Başkanı Topçubek Tuygunaliyev, TÜRKSOY Kırgızistan Ülke Temsilcisi Kojogeldi Kuluyev, Azerbaycan'ın Bişkek Büyükelçisi Latif Seyfettinoğlu Gandilov, Kazakistan ve Türkmenistan Bişkek Büyükelçiliği mensupları, Azerbaycan Derneği Başkanı Aziz Aliyev, bilim adamları, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Son Dakika Haberleri

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