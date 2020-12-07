AA kameramanı New York'taki Kovid-19 kısıtlamalarına karşı gösteride saldırıya uğradı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

AA kameramanı New York'taki Kovid-19 kısıtlamalarına karşı gösteride saldırıya uğradı

07.12.2020 01:03 | Son Güncelleme: 07.12.2020 01:06
AA kameramanı New York'taki Kovid-19 kısıtlamalarına karşı gösteride saldırıya uğradı

ABD'nin New York kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı getirilen kısıtlamalara karşı protestolarda, göstericilerden biri, Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Vural Elibol'a saldırarak basın kartını aldı.

ABD'nin New York kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı getirilen kısıtlamalara karşı protestolarda, göstericilerden biri, Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Vural Elibol'a saldırarak basın kartını aldı.

ABD'nin çeşitli kentlerinde uzun bir süredir Kovid-19 kaynaklı kısıtlamalara karşı protestolar devam ederken, bugün New York'taki protestolar sırasında, AA Kameramanı Elibol, saldırıya uğradı.

Özellikle de basına karşı tutumları ile dikkati çeken protestoculardan biri, Elibol'a yönelerek kolunu bükmeye çalıştı. Daha sonra AA kameramanının basın kartlarından birini çekip koparan gösterici, kartı yere atarak kırdı.

Elibol polis çağırırken, birçok kişi de göstericiyi engellemeye çalıştı.

Göstericiyi gözaltına alan polis, sorgunun ardından kısa süre içinde saldırganı serbest bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

İlgili Haberler

AA ekibi, Madrid'deki sağlık çalışanlarının Kovid-19'a karşı zorlu mücadelesine tanıklık etti
AA ekibi, Madrid'deki sağlık çalışanlarının Kovid-19'a karşı zorlu mücadelesine tanıklık etti
New York'ta Cumhuriyetçi Kulübü'nün duvarları tahrip edildi
New York'ta Cumhuriyetçi Kulübü'nün duvarları tahrip edildi
Kovid-19 önlemlerine uymayıp tutuklanan bar sahibine destek gösterisi
Kovid-19 önlemlerine uymayıp tutuklanan bar sahibine destek gösterisi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ali Babacan Yaşar Güler Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Bülent Ersoy Yıldız Tilbe Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Samatta Ersun Yanal Caner Erkin Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Aydın Aralık Antalya Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AA kameramanı New York'taki Kovid-19 kısıtlamalarına karşı gösteride saldırıya uğradı - New York
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 01:08:38. #1.14#
title