Aa Ile Tunus Haber Ajansı Tap Arasında Iş Birliği Anlaşması

Anadolu Ajansı (AA) ile Tunus resmi haber ajansı (TAP) arasında iş birliği anlaşması imzalandı.



Başkent Tunus'taki TAP Genel Merkezi'nde düzenlenen imza törenine Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan, AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya ve TAP Genel Müdürü Lütfi Arfavin katıldı.



İki ajans arasındaki iş birliğinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Büyükelçi Doğan, "Bu anlaşma her iki ülke toplumun birbirini daha yakından tanımasına imkan sağlayacaktır. Tabii ki bölgesinde lider konumunda olan AA'nın kendi tecrübesini, tekniğini iş birliğiyle Tunus'a getirmesi, Tunus'un model ülke anlayışını daha da sağlamlaştıracaktır. Türkiye'ye de bölgeden sağlıklı haber alarak Türk toplumunu ve hitap ettiğimiz diğer toplumları Tunus ile ilgili daha doğru, hızlı, düzgün bilgilendirme imkanı verecektir." dedi.



AA Genel Müdür Yardımcısı Özkaya da Afrika'da kurulan ilk haber ajansı TAP ile imzalanan iş birliği anlaşmasını iki kurum arasındaki ilişkileri "çok köklü hale getirecek bir anlaşma" olarak nitelendirdi.



Bu çerçevede iki ajans arasında yardımlaşmaların başlayacağını aktaran Özkaya, Türkiye'den bir heyetin buradaki teknolojik altyapı, verilebilecek eğitimler ve arşivlerin dijital ortama aktarılması konusunda iş birliğini ele alacağını dile getirdi.



Anlaşmanın kağıt üzerinde kalmayacağını vurgulayan Özkaya, "Tunus bizim için zaten çok önemli bir ülke. Fransızca ekibimiz Tunus'ta yerleşik. Tunus ile ilişkilerimiz daha güçlü bir şekilde devam edecek. İki ülke arasındaki ilişkilerin hem ticari hem diğer alanlarda gelişerek artmasına bu anlaşmanın katkısı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.



Özkaya, ilk aşamada iki kurum arasında eğitim ve karşılıklı içerik hizmetlerinden faydalanmayı öngören anlaşmanın iki taraf için de hayırlı olmasını temenni etti.



TAP Genel Müdürü Lütfi Arfavin ise anlaşmanın imza sürecinde iki kurumun karşılıklı temaslarını sıklaştırdığına dikkati çekerek, "Bu anlaşma iki taraf için de kazanımı yüksek bir iş birliği imkanı sunuyor. Önemli olan anlaşma değil, iş birliğinin daha da ileri taşınacak olmasıdır." dedi.



Arfavin, değişen medya dünyasında AA'nın bölgede ve dünya genelinde edindiği yeni medya tecrübelerinden faydalanmaktan memnuniyet duyacağını sözlerine ekledi.