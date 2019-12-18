AA Diyarbakır Bölge Müdüründen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürüne ziyaret

18.12.2019 16:54 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:12

Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rifai Yıldırım'ı ziyaret etti.



Göreve yeni atanan Yıldırım, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi, Diyarbakır gibi kadim bir kentte görev yapacak olmanın heyecanını yaşadığını belirtti.

Yıldırım, ilde devletin imkanlarından vatandaşların en iyi şekilde yararlanması için çalışacağını ifade etti.

Gültekin de AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdiği Yıldırım'a yeni görevinde başarı diledi.

Kaynak: AA