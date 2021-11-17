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AA Antalya Bölge Müdürü Yıldırım, AGC Başkanı Taş'ı ziyaret etti

AA / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel
AA Antalya Bölge Müdürü Yıldırım, AGC Başkanı Taş'ı ziyaret etti

Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, Antalya Gazeteciler Cemiyetinin (AGC) 18. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen İdris Taş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

ANTALYA (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, Antalya Gazeteciler Cemiyetinin (AGC) 18. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen İdris Taş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yıldırım, AA muhabiri Ayşe Yıldız ve foto muhabiri Mustafa Çiftçi ile ziyaret ettiği Taş'a görevinde başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Taş, cemiyet olarak seçim döneminde hazırladıkları projeleri hayata geçirmeye başladıklarını söyledi.

Gazeteciliğin kutsal bir meslek olduğunu anlatan Taş, "Öğrencilere burs imkanı sağladık. Cemiyet binamızda ve çevresinde düzenleme çalışması yapıyoruz. Cemiyet üyelerimize yönelik sosyal ve sportif etkinliklere de başladık." dedi.

Yıldırım da AA'nın çalışmaları hakkında bilgi vererek Taş'a "100 yıllık Türkiye" kitabını hediye etti.

Ziyarette, AGC Yönetim Kurulu üyesi Süleyman Elçin de yer aldı.

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AA / Ayşe Yıldız - Son Dakika Haberleri

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