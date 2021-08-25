AA Adana Bölge Müdürü Firik'ten, Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir'e ziyaret
Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'i ziyaret etti.
Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'i ziyaret etti.
Kocaispir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'ya çalışmalarında başarılar diledi.
Firik de Kocaispir'e AA'nın faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa