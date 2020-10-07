A101 8 ekim aktüel ürünleri | A 101 Aldın Aldın 8 Ekim 2020! A101 aktüel ürün listesi kataloğunda neler var?

A101 aktüel ürünlerle en kaliteli ürünleri daha uygun fiyatla müşterilere ulaştırmaya çalışmaktadır. A101 8 Ekim aktüel ürünleri neler? A 101 8 Ekim 2020 tarihinde sizleri bekleyen en kaliteli ürünler neler? A101 aktüel ürün listesi kataloğu, A 101 Aldın Aldın!

A101 aktüel ürünlerle en kaliteli ürünleri daha uygun fiyatla müşterilere ulaştırmaya çalışmaktadır. A101 8 Ekim aktüel ürünleri neler? A 101'de 8 Ekim'den itibaren hangi ürünler olacak? A 101 Aldın Aldın ürünleri! A 101 Aldın Aldın!

A101 8 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ NELER?

A 101'de bu hafta yine pek çok teknolojik alet, ev eşyaları ve gıda ürünleri yer alıyor. Teknolojik aletler arasında en çok dikkat çekenler Ecotank yazıcı, tarayıcı, fotokopi, Xiaomi Mi Band 4 Akıllı bileklik, Xiaomi Earbuds 2 kulaklık, Xiaomi Wi-Fi Pro sinyal yakınlaştırıcı olabilir.

Honor 9x Cep Telefonu Özellikleri

Ekran Boyutu:6.59 İnç

Dahili Depolama:128 GB

Bellek (RAM):4 GB

Batarya Kapasitesi:4000 mAh

Hat Sayısı:Çift Hat

Hızlı Şarj:Yok

4.5G Desteği:Var

CPU Frekansı:2.2 GHz

CPU Çekirdeği:8 Çekirdek

SAR Değeri 10g (Baş):0.84 W/kgEkran/ Gövde Oranı:84.35

Değişir Batarya:Yok

Kamera Çözünürlüğü:48 MP

Ekran Çözünürlüğü: 1080x2340 (FHD+) PikselParmak izi Okuyucu:Var

Ekran Özellikleri

Ekran Boyutu

6.59 İnç

Ekran Teknolojisi

IPS LCD

Ekran Çözünürlüğü

1080x2340 (FHD+) Piksel

Ekran Çözünürlüğü Standardı

FHD+

Piksel Yoğunluğu

391 PPI

Ekran Yenileme Hızı

60 Hz

Ekran Oranı (Aspect Ratio)

19.5:9

Ekran Alanı

106.61 cm²

Ekran Özellikleri

Çentiksiz Tam Ekran Tasarım

Multi Touch

LTPS LCD

Çerçevesiz Tasarım

Dokunmatik Türü

Kapasitif Ekran

Renk Sayısı

16 Milyon

Ekran/ Gövde Oranı

84.35 %

A 101 ALDIN ALDIN KATALOĞU | A 101 TEKNOLOJİK ÜRÜNLER

A 101 bu hafta Honor cep telefonu ve Toshiba televizyon başta olmak üzere pek çok teknolojik aleti uygun fiyata müşterileriyle buluşturmak için geliyor.

Ecotank yazıcı, tarayıcı, fotokopi

Xiaomi Mi Band 4 Akıllı bileklik

Xiaomi Earbuds 2 kulaklık

Xiaomi Wi-Fi Pro sinyal yakınlaştırıcı