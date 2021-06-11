A La Şerife kimdir? Şerife Aksoy kimdir, kaç yaşında?

Şerife Aksoy nam-ı diğer A La Şerife son günlerde adı sıkça aratılan isimler arasında. Kendi arazisinde sebzesi, meyvesi, ekmeği ve protein kaynaklarıyla kendine yeten bir döngü yaratan Şerife Aksoy, Mevsimsel düşünüp yerel beslenen bir yaşam tarzı ile dikkat çekiyor. A La Şerife olarak kendini tanıtan Aksoy'un hayatı merak ediliyor. Peki, A la şerife kimdir? Şerife Aksoy kimdir, kaç yaşında? Şerife Aksoy hakkında bilinenleri sizin için derledik, detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz!

Şerife Aksoy nam-ı diğer A La Şerife son günlerde adı sıkça aratılan isimler arasında. Kendi arazisinde sebzesi, meyvesi, ekmeği ve protein kaynaklarıyla kendine yeten bir döngü yaratan Şerife Aksoy, Mevsimsel düşünüp yerel beslenen bir yaşam tarzı ile dikkat çekiyor. A La Şerife olarak kendini tanıtan Aksoy'un hayatı merak ediliyor. Peki, A la şerife kimdir? Şerife Aksoy kimdir, kaç yaşında? Şerife Aksoy hakkında bilinenleri sizin için derledik, detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz!

A LA ŞERİFE KİMDİR?

A La Şerife olarak kendini tanıtan Şerife Aksoy, herkesin merak ettiği A La Şerife söyleminin nereden çıktığını, kendine niçin bu ismi verdiğini şöyle açıklıyor;

"Ben bir yemeği önce zihnimde canlandırıyorum. Malzemeleri birbirleriyle eşliyorum. Hangi teknikleri kullanmam gerektiğine karar veriyorum ve sonra denemeler yapmaya başlıyorum. Bazen bir kerede bazen onlarca kere denedikten sonra hayal ettiğim lezzete ulaşıyorum.

Yemeğini yaptığım sebzenin ya da etin, tatlısını yaptığım meyvenin kendi öz tatlarını ortaya çıkarmak istiyorum. Sadeliğin en büyük zenginlik olduğunu düşünüyorum.

Huzurlu bir mekânda, dostlarla birlikte yenen iyi, lezzetli ve güzel bir yemeğin insanın tadabileceği en üst zevklerden biri ve gerçek zenginlik olduğuna inanıyorum.

Doğduğum coğrafyanın dünya mutfağında önemli bir yeri var. Ben bu mutfağın lezzetlerini yorumlarken bu lezzetlerin hem özgünlüğüne sadık kalıyorum hem de bunları evrensel teknikler kullanarak yapıyorum. Tasarladığım lezzetler bir taraftan bu coğrafyanın kültürüne ait yani"à la Turca" amakullandığım teknikler evrensel olduğu için bu lezzetler aynı zamanda batılı yani "à la Franca". İşte ben de bu birleşime "à la şerife" diyorum.

à la şerife lezzetler tasarlamayı ve bunları paylaşmayı kendime görev ediniyorum." dedi.

ŞERİFE AKSOY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Şerife Aksoy Anamur'da doğan İstanbul Le Cordon Bleu mezunu bir şef. Eğitimli bahçıvan ve arıcıdır.

İlk, orta ve liseyi İstanbul'da; üniversiteyi Ankara'da okumuştur. Hacettepe Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu.

2009 yılında Temel Aksoy ile evlendi.

2014 yılında Aslan adında oğlu dünyaya geldi.

İstanbul'da 6 yıl ilkokul öğretmenliği yaptıktan sonra, İstanbul Le Cordon Bleu'de mutfak ve pasta şefliği bölümlerini bitirdi.

Öğretmenliği bırakarak şefliğe başladı.

2014''te Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'nin Edinburg Kraliyet Botanik Bahçesiyle birlikte düzenlediği bahçıvanlık programını bitirdi ve Edinburgh Royal Botanic Garden bahçıvanlık sertifikası aldı. Ekip biçmek, kendi arazimizde ürün yetiştirmek çok ilgisini çekti. Sürdürülebilir ve onarıcı tarıma merak duydu. 2017'deTürkiye Permakültür Araştırma Enstitüsü eğitimlerine katıldı ve Permakültür tasarımcısı oldu.

Arıcılığa 2017 yılında başladı; 2019 yılında eğitimini tamamlayıp arıcılık sertifikasını aldı.

2020'de Anadolu Meraları'ndan Bütüncül Yönetim ve Onarıcı Tarım eğitimi aldı.

2017 yılı başında Bein Gurme kanalında her hafta yayınlanan Şerife ile Yaşam programını çekmeye ve kendi evinde Şerife ile Bir Gün adını verdiğim yemek atölyeleri düzenlemeye başladı.

2019 yılında 24 Kitchen kanalında her hafta yayınlanan à la şerife programını çekti.

Yemeğe olan ilgisi, sadece yemek yapmak ve şef olmakla sınırlı değil. Kendi arazisinde, permakültür ve onarıcı tarım prensiplerini uygulayarak, büyük ölçüde kendine yeten bir üretim sistemi kurdu. Amacı, bu eko yerleşkede yetiştirdiği ürünler ve beslediği hayvanlarla Ar-Ge mutfağını her geçen gün daha ileriye götürmek. Günlerini ve gecelerini; tarım, hayvancılık, şifalı beslenme ve iyi yemekle ilgili okumaya, öğrenmeye harcıyor. Sürekli eğitimler alıyor ve öğrenilecek ne kadar çok şey olduğuna şaşırıyor.