99'UNCU YIL PASTASINI, 99 YAŞINDAKİ YUSUF DEDE KESTİ
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99'UNCU YIL PASTASINI, 99 YAŞINDAKİ YUSUF DEDE KESTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Burdur'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla verilen resepsiyonda hazırlanan 99'uncu yıl pastasını, Vali Ali Arslantaş ve eşi ile 99 yaşındaki Yusuf Baş ve 92 yaşındaki eşi Rukiye Baş birlikte kesti.

Burdur'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla verilen resepsiyonda hazırlanan 99'uncu yıl pastasını, Vali Ali Arslantaş ve eşi ile 99 yaşındaki Yusuf Baş ve 92 yaşındaki eşi Rukiye Baş birlikte kesti.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, 30 Ağustos Zafer Bayramının 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla Burdur İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait Polis Evi Göl Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde Zafer Bayramı Resepsiyonu verdi. Resepsiyona, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Garnizon Komutanı Albay Ertan Binay, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Süleyman Arslan, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil, il Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, vali yardımcıları, kaymakamlar, askerler, kamu kurum ve kuruluşları daire müdürleri, siyasi parti, sivil toplum örgütleri başkan ve temsilcileri ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Resepsiyonda Vali Arslantaş'ın konuşmasının ardından 99'uncu yıl pastasını, merkez Hacılar Köyü'nde oturan 99 yaşındaki Yusuf Baş ve eşi 92 yaşındaki Rukiye Baş ile birlikte kesti.

99'UNCU YIL PASTASINI, 99 YAŞINDAKİ YUSUF DEDE KESTİ
99'UNCU YIL PASTASINI, 99 YAŞINDAKİ YUSUF DEDE KESTİ
99'UNCU YIL PASTASINI, 99 YAŞINDAKİ YUSUF DEDE KESTİ
99'UNCU YIL PASTASINI, 99 YAŞINDAKİ YUSUF DEDE KESTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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