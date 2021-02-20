BAKAN PAKDEMİRLİ TALİMAT VERDİ, 90 KUZU HEDİYE EDİLDİ
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BAKAN PAKDEMİRLİ TALİMAT VERDİ, 90 KUZU HEDİYE EDİLDİ

20.02.2021 16:22 | Son Güncelleme: 20.02.2021 16:34
BAKAN PAKDEMİRLİ TALİMAT VERDİ, 90 KUZU HEDİYE EDİLDİ

BAKAN PAKDEMİRLİ TALİMAT VERDİ, 90 KUZU HEDİYE EDİLDİ?95 kuzusu öldü, 'Yanlış şurup verildi' dedi (2)Bingöl'ün Karlıova ilçesi Kargapazarı köyünde besicilik yapan ve 95 kuzusu yanlış şurup nedeniyle ölen Cengiz Aral için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli devreye girdi.

BAKAN PAKDEMİRLİ TALİMAT VERDİ, 90 KUZU HEDİYE EDİLDİ

?95 kuzusu öldü, 'Yanlış şurup verildi' dedi (2)

Bingöl'ün Karlıova ilçesi Kargapazarı köyünde besicilik yapan ve 95 kuzusu yanlış şurup nedeniyle ölen Cengiz Aral için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli devreye girdi. Bakan Pakdemirli'nin talimatıyla Bingöl Valiliği, Aral'ın mağduriyetinin giderilmesi amacıyla harekete geçti. Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır ile Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Kaysadu'nun girişimleriyle besicilerden tedarik edilen 90 kuzu, Aral'a hediye edildi. Mağduriyeti giderildiği için çok mutlu olduğunu belirten Aral, "Yeni kuzularım geldi. Herkese çok teşekkür ederim" dedi.

'BÜYÜK DAYANIŞMA ÖRNEĞİ'

Besicinin zararının karşılanmasında katkı sağlayan herkese teşekkür ettiğini belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Bahadır, "Bakanımız Bekir Pakdemirli ve valimizin talimatı doğrultusunda yetiştiricimizin mağduriyetinin giderilmesi noktasında çalışma başlattık. Büyük dayanışma örneği gösterildi. 90 kuzuyu besicimiz Cengiz Aral'a teslim ettik. Yetiştiricilerimize bu tür kayıplar yaşamadan önce tarım sigortası yaptırmaları konusunda gereken bilgilendirme çalışmalarını da yürütüyoruz" diye konuştu.

BAKAN PAKDEMİRLİ TALİMAT VERDİ, 90 KUZU HEDİYE EDİLDİ
BAKAN PAKDEMİRLİ TALİMAT VERDİ, 90 KUZU HEDİYE EDİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serkan BİNGÖL

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