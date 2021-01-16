93 yaşındaki Kore Gazisi ve eşi koronavirüsü yendi
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93 yaşındaki Kore Gazisi ve eşi koronavirüsü yendi

16.01.2021 12:10 | Son Güncelleme: 16.01.2021 12:19
93 yaşındaki Kore Gazisi ve eşi koronavirüsü yendi

BURSA'da Kore Gazisi Ahmet Topal (93) ile eşi Dilber Topal (83), yakalandıkları koronavirüsü evlerinde gördükleri tedaviyle atlattı.

BURSA'da Kore Gazisi Ahmet Topal (93) ile eşi Dilber Topal (83), yakalandıkları koronavirüsü evlerinde gördükleri tedaviyle atlattı. Dilber Topal, "Çok şükür rahatız, hastalığı ağır geçirmedik" dedi.

Osmangazi ilçesinde yaşayan 5 çocuk babası Kore Gazisi Ahmet Topal ve eşi Dilber Topal, 16 Aralık günü, halsizlik şikayetiyle gittikleri hastanede Covid-19 testi yaptırdı. Test sonuçları pozitif çıkan çift, sağlık durumları iyi olduğu için evlerinde tedaviye alındı. Torunları Tuncay Topal'ın bakımlarını yaptığı Ahmet Topal ve Dilber Topal, 14 gün sonra koronavirüsü yenerek, sağlıklarına kavuştu.

'İLAÇLARIMIZI İÇTİK'Hastalık sürecini anlatan Dilber Topal, "Hastaneye gitmedik. Çocuğum evde baktı bize. Ne lazımsa getirdi. İlaçlarımızı getirdi. İlaçlarımızı içtik, çok şükür şimdi iyiyiz. Eşim de iyi. Yaşlılıktan kaynaklı biraz uykusu geliyor ama iyi. Çok şükür rahatız. Hastalığı ağır geçirmedik" dedi.'BELİRTİLERİ KALMADI'Alzheimer hastası olan Ahmet Topal'ın yaşadıklarını ise oğlu Lütfi Topal (60) anlattı. Kore Gazisi babasının hastalık süresini hafif atlattığını ifade eden Lütfi Topal, "Annem ve babamın tüm ihtiyaçlarıyla oğlum ilgilendi. Anneme de babama da kendisi yardımcı oldu. İlaçlarını kullandırdık. Bakımları evde yapıldı. İlaçları kullanıldı. Şimdi de yanlarındayız. Babam geçmişte yaşadıklarını bizlere anlatırdı. Kore'ye 28 gün gemiyle gittiğini anlatırdı. Orada savaşa katıldığını, bazı arkadaşlarının orada şehit olduğunu söylerdi. Askerden döndüğünde gece yatakların altında silah aradığını da amcam anlatırdı. Şu an kendisi alzheimer hastası. Bazı şeyleri izah edemiyor" diye konuştu.'VALİZİMİ TOPLAYIP YANLARINA YERLEŞTİM'

14 gün boyunca babaannesine ve dedesine bakan torun Tuncay Topal ise "Hastalık ilk başta anneme bulaştı. Annemin karantinasının sekizinci gününde, tam hastalık bitti derken bu kez de dedemle babaannemin testleri pozitif çıktı. Yaşları ilerlediği için biraz panikledik. Kendi evime girip çıkmanın riskli olduğunu düşündüğüm için bir valiz hazırladım ve dedemle babaannemin yanına yerleştim. İkisi de pozitifti. Sabah erkenden kaldırıp kahvaltılarını, akşam yemeklerini yedirdim. İlaçlarını düzenli olarak kullandırdım. Bu dönemi biraz daha hassas geçirdik. Çok ağır geçirmediler. Sadece bir iki gün yatakta geçti. Sürekli kontrol ettim. Dört maske üst üste takarak yanlarına girmek zorunda kaldım. Yoğun bakım hemşiresi gibi davrandım" ifadelerini kullandı.


93 yaşındaki Kore Gazisi ve eşi koronavirüsü yendi
93 yaşındaki Kore Gazisi ve eşi koronavirüsü yendi
93 yaşındaki Kore Gazisi ve eşi koronavirüsü yendi
93 yaşındaki Kore Gazisi ve eşi koronavirüsü yendi
93 yaşındaki Kore Gazisi ve eşi koronavirüsü yendi
93 yaşındaki Kore Gazisi ve eşi koronavirüsü yendi
93 yaşındaki Kore Gazisi ve eşi koronavirüsü yendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

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