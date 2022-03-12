HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - 92 yıl önceki heyecanı bir kez daha yaşadılar

Atatürk'ün Dinar'a gelişinin 92'inci yıldönümü törenle kutlandı

AFYONKARAHİSAR - Mustafa Kemal Atatürk'ün Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine gelişinin 92'inci yıldönümü kapsamında tören düzenlendi. Törende temsili olarak Atatürk, tren garından bando eşliğinde karşılandı.

Belediye bandosu öncülüğünde istasyon garında başlayan kortej yürüyüşü öncesi etkinliğe katılanlara Türk bayrağı dağıtıldı. Protokol üyeleri ve vatandaşlar bando eşliğinde istasyon garından Cumhuriyet Meydanı'na kadar çalınan marşlarla temsili bir yürüyüş yaptılar. Yapılan yürüyüş sonrasında Atatürk büstüne konulan çelenk sonrasında saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya, programda yaptığı konuşmada; "Bugün Dinar'ın tarihi için önemli bir gün. 12 Mart 1930'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk ilçemize teşrif ettiler. Bugün bunun anısına burada toplanmış bulunuyoruz. Bu yürüyüşü ve programı bu kutlu günün anısına gerçekleştirdik. Milletimizin ve vatanımızın bağımsızlığı için canıyla, kanıyla ve fikriyle mücadele eden şehitlerimizi şükranla rahmetle anıyorum. Gazilerimize hayatta olanlara sağlıklı ömürler diliyor, vefat edenlere yüce Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah böyle nice güzel etkinlikler ve programlara erişiriz" dedi.

Son olarak ise Dinar Halk Eğitim Merkezi Kır Efelerinin halk oyunları gösterisi sunuldu.