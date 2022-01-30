90 yıllık taş mektebin taş tahtası, sıva altından çıktı

ANTALYA'da 90 yıllık taş mektep restore edilirken duvardaki sıvanın altından 90 yıllık taş tahta çıktı. Taş tahta korumaya alınırken, üzerindeki sıva kalıntıları ise büyük bir özenle kaldırılıyor.

Antalya'nın Aksu ilçesi Macun Mahallesi'nde bulunan 90 yıllık taş mektebe, yıkılmak üzereyken valilik ve Aksu Belediyesi sahip çıktı. Tarihi Perge kazıları sırasında bir süreliğine kazı evi ve deposu olarak kullanılan taş mektebin yenileme çalışmalarına 2020 yılı Haziran ayında başlandı. 2 ihale halinde 2 milyon 316 bin liraya restore edilen ve bugün kütüphane olarak hem öğrencilerin hem de vatandaşın hizmetine sunulmak üzere hazırlanan taş mektep, tek katlı, tamamen taş örme tekniğiyle inşa edilen ve alt katında da depo olarak kullanılan bodrum bulunan bir yapı.

Tarihin taş mekteplerinden birinin yeniden ayağa kaldırılmasının mutluluk verdiğini anlatan Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Müdürü Cemil Karabayram, "Tarihin birçok güzel insanını burası yetiştirmiş. Antalya Valiliği ve Aksu Belediyesi'nin ortaklaşa girişimleri ile bina yıkılmaktan kurtarıldı. Antalya Valimiz Ersin Yazıcı'nın da ayrıca girişimleri ile burası bir kütüphaneye çevrildi. Tarihi bir kütüphane oldu burası. Taş mektebin çok güzel bir parçası da ortaya çıktı. Taş tahta restorasyon aşamasında ortaya çıktı. Büyük oranda orijinalliğini korumuş. Tamamen sağlamlaştırma ve koruma çalışmaları yapılıyor şimdi. Bu türden kara taş tahta sayısı çok azdır. Tahta özel bir alçı malzemesi ile yapılıyor. Üzerine keçe serilip yine üzerine de boya çekilmiş. Bu da tahtayı parlak hale getirmiş" diye konuştu.