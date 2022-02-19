90 yaşındaki adam sokakta cinsel ilişkiye girerken yakalandı! Cezadan yırtmak için bir de yalan söyledi - Haberler
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90 yaşındaki adam sokakta cinsel ilişkiye girerken yakalandı! Cezadan yırtmak için bir de yalan söyledi

Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Endonezya'nın Magelang şehrindeki dükkanın önünde bir kadınla cinsel ilişkiye girerken görüntülenen 90 yaşındaki emekli adam, polisin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Diğer yandan sorguya alınan adamın, cezadan kurtulmak için "120 yaşındayım" dediği öne sürüldü.

Endonezya'nın Magelang Şehrinde pes dedirten bir olay yaşandı. Kentteki bir dükkanın önünde yaşlı bir adam ile bir kadının cinsel ilişkiye girdiğini gören bölge sakinleri, bu anları kayda alıp polise ihbarda bulundu.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Görüntülerden yola çıkan polis ekipleri, videodaki adamın "J" lakabıyla tanınan 90 yaşındaki emekli olduğunu belirledi. Kısa süre içerisinde yakalanan adam, sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

90 yaşındaki emekli adam, sokakta bir kadınla cinsel ilişkiye girerken görüntülendi

KADIN DA ARANIYOR

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve görüntülerdeki kadını aradıklarını açıkladı. Yaşlı adam ve ilişkiye girdiği kadın, kamu düzenini ihlal etmekten suçlarından yargılanıyor. Diğer yandan adamın, polis sorgusunda "Ben 120 yaşındayım" dediği öne sürüldü.

90 yaşındaki emekli adam, sokakta bir kadınla cinsel ilişkiye girerken görüntülendi

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Cinsel İlişki, Cinsellik, Cinsellik, Komik - İlginç, Dünya, Haberler

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Yorumlar (3)

Bayram Alptekin:

Adam doğru söylemiş 60 yaşından sonra 6 ayda bir yaşına giriliyor.

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Hamit Gündoğdu:

Ya pes doğrusu adam 90 yaşında ne yaptığını biliyor. Bizde ise 50 den sonra ne yapabilirim modu başlıyor ha o yaşa gelende yoktur gibi en az on sene evvel munkir ve nekire hesap vermekle mesgullerdir.

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Sanane Adımdan :

Dayıya madalya takmaları lazım 90 yaşında böyle takılabiliyorsa

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