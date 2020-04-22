Eşinin boğazını kesen cani, 5 ay sonra serbest kalıp 9 yaşındaki kızını öldürdü
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Gaziantep, 3. Sayfa

Eşinin boğazını kesen cani, 5 ay sonra serbest kalıp 9 yaşındaki kızını öldürdü

Gaziantep'te 9 yaşındaki kızını işkence ederek öldüren Müslüm Aslan'ın geçtiğimiz yıl eşini yaraladığı için cezaevine girdiği, cezaevinden de 5 ay sonra tahliye olduğu ortaya çıktı. Cani, geçtiğimiz gün kızına korkunç işkenceler uygulayarak ölümüne sebep olmuştu.

22.04.2020 14:13 | Son Güncelleme: 22.04.2020 14:35
Eşinin boğazını kesen cani, 5 ay sonra serbest kalıp 9 yaşındaki kızını öldürdü

Gaziantep'te 9 yaşındaki kızını işkence ederek öldüren Müslüm Aslan'ın geçen yıl eşini yaralamaktan dolayı cezaevine atıldığı, 5 ay sonra ise serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Gaziantep'te yaşayan Müslüm Aslan, 9 yaşındaki kızı Ceylan'ı 2 çocuğunun gözü önünde dövdü. Hastaneye kaldırılan küçük kız 4 gün süren yoğun bakım ünitesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

EŞİNİN BOĞAZINI MAKASLA KESMİŞ

Anne Rukiye Aslan, boşanma davası açtığı eşinden evlilikleri süresince sürekli şiddet gördüğünü belirterek, "Eşim beni daha önce sürekli dövüyordu. Geçen yıl ramazan ayında boğazımı makasla keserek beni darp etti. Ben de çocuklarımı alarak babamın evine geldim. Ölümden zor kurtuldum. Boşanma davası açarak şikayetçi oldum. Polisler, bunun üzerine Müslüm'ü yakalayarak cezaevine koydular. Çıktıktan sonra bana 'barışalım sorunları halledelim' dedi ama kabul etmedim" dedi.

9 yaşındaki kızını işkence ederek öldüren cani, cezaevinden 5 ayda salıverilmiş!

5 AYDA SALIVERİLMİŞ

Bu gelişmeler doğrultusunda kamuoyunda cani babanın infaz yasasından yararlanarak dışarı çıktığı yönünde iddialar ortaya atıldı. İddialara yanıt olarak açıklama yapan Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu şahsın 31/05/2019 tarihinde tutuklandığı, 04/11/2019 tarihinde tahliye olduğunu belirtti.

Başsavcılığın açıklaması sonrası cani şahsın 5 ay gibi bir sürede cezaevinden salıverildiği ortaya çıktı.

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Haber Yorumları (8)
500
TARAFSIZ TARAFTAR : Kaç kişiyi çıkardınız.... Kaç kişiyi daha boğazlıyacaklar bu çıkanlar.......!!!!!!?????
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HAKİKİKIRRO: bu ülke bitmiş ya
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YASANIZ BATSİN: Yeter artıkkkk
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ADALETTTTTTTTTTTT!!!!!!!!!!!: allh belasını versinnnnnnnnnnn. delircem bu nasıl adaletttttttt nasıl hukuk ya . beş ayyda nasıl çıkar hapisten.
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NEDEN: ALLAH c.c Rahmet eylesin MELEK kizimiz.Soruyorum HANGI SEBEBDEN DOLAYI BÖYLE KARAR VERILIYOR,DOSYALAR OKUNMUYORMU,NEDEN.....NEDEN....Şimdi Vijdaninizla baş başa kalıp düşünün,böyle ŞİZOFREN HASTASINI SERBEST bıraktınız......YAZIKLAR olsun
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ÖRÜMCEKADAM: Karısını boğazını kesen adama 5 ay ceza verilirse üstüne afla salınmadı yaptığı suç eyleminin cezası 5 aymış gibi aftan önce salıverildi gibi saçma sapan muhabbetler olduğu sürece malesef daha çok böyle mazlumların canı yanar. Suçluların cezasını vermesi için bu hukuk sisteminde örümcekadam veya batman falan mı bekleyelim napalım.
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CEYHANLI: Bu 9 yaşındaki kızın günahı kime gidecek öbür dünyada hesabını vereceksiniz
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HALKTAN BİRİ: Adalet nerede?bunu salan hakimler ve bu yasalardaki boşlukları doldurmayan adalet bakanı dahil kim varsa tutuklanmalı.
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500
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