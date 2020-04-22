Eşinin boğazını kesen cani, 5 ay sonra serbest kalıp 9 yaşındaki kızını öldürdü Gaziantep'te 9 yaşındaki kızını işkence ederek öldüren Müslüm Aslan'ın geçtiğimiz yıl eşini yaraladığı için cezaevine girdiği, cezaevinden de 5 ay sonra tahliye olduğu ortaya çıktı. Cani, geçtiğimiz gün kızına korkunç işkenceler uygulayarak ölümüne sebep olmuştu.

Gaziantep'te 9 yaşındaki kızını işkence ederek öldüren Müslüm Aslan'ın geçen yıl eşini yaralamaktan dolayı cezaevine atıldığı, 5 ay sonra ise serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Gaziantep'te yaşayan Müslüm Aslan, 9 yaşındaki kızı Ceylan'ı 2 çocuğunun gözü önünde dövdü. Hastaneye kaldırılan küçük kız 4 gün süren yoğun bakım ünitesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

EŞİNİN BOĞAZINI MAKASLA KESMİŞ

Anne Rukiye Aslan, boşanma davası açtığı eşinden evlilikleri süresince sürekli şiddet gördüğünü belirterek, "Eşim beni daha önce sürekli dövüyordu. Geçen yıl ramazan ayında boğazımı makasla keserek beni darp etti. Ben de çocuklarımı alarak babamın evine geldim. Ölümden zor kurtuldum. Boşanma davası açarak şikayetçi oldum. Polisler, bunun üzerine Müslüm'ü yakalayarak cezaevine koydular. Çıktıktan sonra bana 'barışalım sorunları halledelim' dedi ama kabul etmedim" dedi.

5 AYDA SALIVERİLMİŞ

Bu gelişmeler doğrultusunda kamuoyunda cani babanın infaz yasasından yararlanarak dışarı çıktığı yönünde iddialar ortaya atıldı. İddialara yanıt olarak açıklama yapan Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu şahsın 31/05/2019 tarihinde tutuklandığı, 04/11/2019 tarihinde tahliye olduğunu belirtti.

Başsavcılığın açıklaması sonrası cani şahsın 5 ay gibi bir sürede cezaevinden salıverildiği ortaya çıktı.