9 yaşındaki Esmanur, koronavirüse yenik düştü
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9 yaşındaki Esmanur, koronavirüse yenik düştü

Erzurum'da koronavirüs nedeniyle tedavi gören 9 yaşındaki Esmanur Kartal, hayatını kaybetti.

9 yaşındaki Esmanur, koronavirüse yenik düştü
17.09.2020 10:02 | Son Güncelleme: 17.09.2020 10:33

Erzurum'da doğuştan hastalığı olan ve koronavirüse yakalanan 9 yaşındaki Esmanur, durumu ağırlaşınca 10 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gördü. Tedavi sürecinde durumu gittikçe kötüleşen Esmanur, koronavirüse yenik düştü.

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan Gafur Kartal'ın kızı Esmanur Kartal, rahatsızlanması üzerine Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Doğuştan çeşitli hastalıkları olan küçük Esmanur'a yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı. Durumu ağırlaşması üzerine 10 gün yoğun bakımda kalan Esmanur, 13 Eylül'de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

''MELEKLERİN YANINA GİTTİ''

Küçük Esmanur'un cenazesi merkez Aziziye ilçesindeki Ilıca Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Öte yandan, Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, sosyal medya hesabından "O bir melekti, meleklerin yanına gitti. Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi çalışanlarından, kıymetli personelimiz Gafur Kartal'ın 9 yaşlarındaki melek kızı, koronavirüse yenik düştü, meleklerin yanına gitti. Her ölüm erkendir sahibine, ancak bu çok acı oldu. Kıymetli kardeşim Gafur Kartal ve değerli ailesine, tüm yakınlarına, acıyı yüreklerinde hisseden sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum" paylaşımında bulundu.

9 yaşındaki Esmanur, koronavirüse yenik düştü

Kaynak: İHA

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