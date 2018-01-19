9 yaşındaki engelli kız çocuğunun karne üzüntüsü

Mardin'de engeli nedeniyle okula devam edemeyen Fikriye Nur Esin, karne alamamanın üzüntüsü yaşıyor

Esin, akranları gibi okula giderek eğitim görmek istiyor

MARDİN - Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde 9 yaşındaki engelli Fikriye Nur Esin, okula devam edememenin ve karne alamamanın üzüntüsünü yaşıyor. Akranları gibi okula giderek eğitim görmek isteyen Esin, gazeteci olmayı hayal ediyor.

Merkez Artuklu ilçesi Kabala Mahallesi'nde ikamet eden ve ilkokul 2'nci sınıfa kadar eğitim görebilen 9 yaşındaki engelli Fikriye Nur Esin, okula devam edemediği için büyük üzüntü yaşıyor. 4 çocuklu Hüseyin ve Kadriye çiftinin 3'üncü çocuğu olan Esin, akranları gibi okula giderek, eğitim görmek istiyor. Gazeteci olmayı hayal eden Esin ve ailesi, yetkililerden yardım bekliyor.

Öğretmeniyle yaşanan sorun nedeniyle kızlarını bu yıl okula yollayamadıklarını ileri süren anne Kadriye Esin, "Öğretmeni kendisiyle engelli olduğu için ilgilenmiyordu. Kendisini okul müdürüne de şikayet ettik. Sürekli kendisine bağırıyordu. Bize, 'kızınızı başka okula gönderin. Benim yanma getirmeyin' diyordu. Bu yüzden okula gönderemedik bu yıl. Bütün çocuklar karne alacak kızım alamayacak. Karne almayı çok istiyordu. Engelli olduğu için okuldan geri kalsın istemiyorum. Onun da okumaya hakkı var. Eğer kızım engelli olmasaydı, gelip, 'neden okula göndermiyorsun' diyeceklerdi. Ama engelli olduğu için istemiyorlar onu. Tek istediğim vatana hayırlı bir evlat olsun. Cumhurbaşkanından bu konuda yardım bekliyorum" dedi.

"Herkes karne alacak ben alamayacağım"

Karne alamamanın üzüntüsünü yaşayan Fikriye Nur Esin ise, "Yarın herkes karne alacak ben alamayacağım. Okulumu seviyorum. Benim arkadaşlarım olsun istiyorum. Ben okula gitmiyorum, eğer gitsem arkadaşlarım olurdu. Gazeteci olacağım çünkü gazeteciler çok iyi. Ne olur bana yardım edin. Çünkü ben engelliyim. Engelliyim diye beni kabul etmiyorlar" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı'nın telefonla ulaştığı okul yetkilileri ve öğretmen iddiaları yalanladı.