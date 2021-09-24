9 yaşında hayatını kaybeden oğluyla fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı'dan duygusal mesaj - Haberler Magazin
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9 yaşında hayatını kaybeden oğluyla fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı'dan duygusal mesaj

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz sene 9 yaşındaki oğlunu kanser nedeniyle kaybeden manken Ebru Şallı, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Oğluyla banyoda çektirdiği fotoğrafları paylaşan Şallı, "Bazı anlar ölümsüzdür hep yaşar" notunu yazdı.

Ünlü manken Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen 9 yaşındaki oğlu Pars, geçtiğimiz sene nisan ayında lenfoma kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Her fırsatta oğluna olan özlemini dile getiren ünlü isim, yine sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

"BAZI ANLAR ÖLÜMSÜZDÜR"

2,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından oğluyla banyoda çektirdiği fotoğrafları paylaşan Şallı, "Bazı anlar ölümsüz hep yaşar. İşte o an. Ponçiğim" notunu yazdı. Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede 191 binden fazla beğeni alırken ünlü isimler de yorumsuz kalamadı.

9 yaşında hayatını kaybeden oğluyla fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı'dan duygusal mesaj

ÜNLÜ İSİMLERDEN YORUM YAĞDI

Demet Şener, paylaşıma "Canım benim" yazarak kalp emojisi koyarken Didem Uzel, Nilgün Belgün, Ebru Akel, Ömür Sabuncuoğlu, Metin Hara, Esra Erol, Azra Akın, Derya Uluğ ve Yeşim Salkım gibi pek çok ünlü isim destek yorumu yaptı.

9 yaşında hayatını kaybeden oğluyla fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı'dan duygusal mesaj

9 yaşında hayatını kaybeden oğluyla fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı'dan duygusal mesaj
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Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (2)
GÜLCAN KESKİN :AMİİİNNN
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senata silva:Allah sabır versin..
Cevap Yaz 3 11 Yayından Kaldır
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Haber: 9 yaşında hayatını kaybeden oğluyla fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı'dan duygusal mesaj - Haberler Magazin
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