Başkentte, Slovakya'nın Ankara Büyükelçiliğinin katkısıyla düzenlenen 9. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali başladı.

Yenimahalle Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'ndeki etkinliğe Slovakya'nın Ankara Büyükelçisi Anna Turenicova, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, flüt virtüözü Şefika Kutluer, yabancı misyon şefleri ve sanatseverler katıldı.

Büyükelçi Turenicova, yaptığı konuşmada, festivalin barışseverleri bir araya getirdiğini söyledi.

Doğu ile Batı'nın bu festivalle buluşacağını belirten Turenicova, "Bu prestijli etkinliği açma fırsatı bize verildiği için mutluluk duyuyoruz." dedi.

Turenicova, festivalin açılışı için Slovakya'dan Bratislava Çocuk Korosu'nun özel seçildiğini kaydederek, "Türk seyircisine neden bu erkek çocukları sunduk? Çünkü Türk halkı çocukları çok seviyor, THY ile uçuşlarımda "Hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar" anonsu veriliyor. Umarım ilgiyle izleyeceksiniz." diye konuştu.

Kutluer de festivalin bu yıl dokuzuncusunu düzenlediklerini ve Türkiye'yi dünyada temsil edebilmekten gurur duyduğunu söyledi.

Temanın "Doğu, Batı ile buluşuyor" olduğunu dile getiren Kutluer, "Bir sanatçı olarak görevim, ülkeler arasında sevgi bağı oluşturmak ve bunu müzikle yapıyorum." ifadesini kullandı.

UNICEF'in iyi niyet elçisi olduğunu anımsatan Kutluer, "Bu festivali iki kişi yapıyoruz, ben ve eşim Refik. İki kişilik orduyuz. Biz Atatürk'ün askerleriyiz." dedi.

Kutluer, 21 Aralık'a kadar sürecek festivalin Ankara, İstanbul ve Antalya'da dünyanın dört bir yanından performanslar, sergi ve sunumlara ev sahipliği yapacağını söyledi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar da sanatın insanların varlık nedenini arayış olduğunu ve ülkeler arası sınırları kaldırdığını belirtti.

Konuşmaların ardından Bratislava Çocuk Korosu, iki ülkenin milli marşlarını seslendirdi ve piyano resitali eşliğinde konser verdi.