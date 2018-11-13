9. Şefika Kutluer Festivali İçin Geri Sayım Başladı

Türkiye'nin "sihirli flüt" unvanlı uluslararası sanatçısı Şefika Kutluer adına düzenlenen festivalin 9'uncusu bu yıl 1-21 Aralık'ta Ankara, İstanbul ve Antalya'da yapılacak.

"Doğu Batı ile Buluşuyor" temasıyla ilki 2010'da gerçekleştirilen festival bugüne kadar Çin'den Meksika'ya, Almanya'dan Rusya ve ABD'ye kadar dünyanın dört bir yanından performanslar, sergi ve sunumlara ev sahipliği yaptı.

9. Şefika Kutluer Festivali'ne ABD, Çin, Rusya, Portekiz, Slovakya, Polonya, Avusturya ve Filistin'den katılacak sanatçılar, performanslarıyla sanatseverlerle buluşacak.

Festival 1 Aralık'ta Türkiye'ye ilk kez gelecek Slovakya'nın erkek çocuklardan oluşan "Bratislava Çocuk Korosu"nun Nazım Hikmet Gösteri Merkezi'nde vereceği açılış konseri ile başlayacak. Koro, konser öncesinde izleyicilerle İstiklal Marşını da seslendirecek.

Festivalin 4 ve 5 Aralık'taki konserleri ise Ankara Yenimahalle Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi ile İstanbul'daki Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde yapılacak. Bu konserler, Filistin'den ilk kez Türkiye'ye gelerek Şefika Kutluer'e eşlik edecek Daniel Barenboim ve Filistinli entelektüel Edward Said tarafından kurulan "Filistin Genç Müzisyenler Orkestrası"yla gerçekleştirilecek.

Bugüne kadar Ramallah, Kudüs, Bethlehem'de ünlü şefler eşliğinde konserler veren Filistin Genç Müzisyenler Orkestrası, Filistin'in "dünyaya açılan yüzü" olarak tanımlanıyor. Dünyaca ünlü flüt virtüözü Şefika Kutluer'in solist olarak katılacağı konserde orkestrayı Viyana Ekonomik Forum Kültür Komitesi'nin Başkanı ve Ensemble Concertante Vienna'nın kurucusu ve müzik direktörü olan şef Eugeniy Chevkenov yönetecek.

Çin'in ünlü operası da festivalde

Festivalde ayrıca Şefika Kutluer'e eşlik edecek Portekizli Fado grubunun yanı sıra Kızılderili Lakota Kabilesi'nin kültürel elçisi hikaye anlatıcısı, çember dansçısı, flüt çalan oyuncu Kevin Locke ve dansçıları da yer alacak.

Ayrıca Göbeklitepe'yi keşfeden 2014'te vefat eden arkeolog Klaus Schmidt'in eşi Çiğdem Köksal Schmidt, "Klaus Schmidt ile Göbeklitepe bir keşif ve 20 yılın hikayesi" başlıklı sunumda bulunacak.

Festival, Moskova Tchaikovsky Konservatuarı Yaylılar Orkestrası, Çin'in ünlü Jiande Wu Operası ve Zhejiang Wu Operası'nın müzisyen ve dansçıları ile İsrailli sanatçı Hanoch Piven'in "Rengarenk ve Esprili Portreler Sergisi" ile Şefika Kutluer'in festivali birlikte düzenlediği, işadamı, ekonomist eşi Refik Kutluer'in "Korumak için Tanımak Lazım" başlıklı sunumu gibi birçok renkli etkinliğe de ev sahipliği yapacak.