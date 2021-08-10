9 milyon dolarlık jette albüm lansmanı yaptı
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9 milyon dolarlık jette albüm lansmanı yaptı

9 milyon dolarlık jette albüm lansmanı yaptı
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Cengiz İmren, 'Yılan' adını verdiği şarkısını tanıtımını 9 milyon dolarlık özel jette yaparak Türkiye'de bir ilke imza attı. İşte detaylar...

Dünyada birçok dünya starnın yaptığı jette şarkı lansmanı modasının Türkiye'deki ilk temsilcisi olarak, Türkiye'de ilk kez gerçekleşti. İstanbul semalarında yapılan bir gezi sırasında soruları yanıtlayan İmren, heyecanlı ve keyifli halleri ile dikkat çekti. Uzun aradan sonra müzik piyasasına dönmeye hazırlanan sanatçı, "Her ne kadar bu işlerden anlamasamda, Youtube'da şarkımız 7 milyona ulaşmak üzere. Bana rakamları yükseltmek için teklifte bulundular, ancak ben her zaman doğallıktan, organik olmaktan yanayım" dedi. Bu arada bu başarıyı birlikte paylaştığımız Grand müziğin sahibi prodüktörüm Hayrettin Güneş'e teşekkürlerimi iletiyorum.

Türkiye'de ilk kez!

Özel jet ile Türkiye'de ilk kez yapılan lansman hakkında konuşan İmren, "Dünyada birçok örneği var, ancak Türkiye'de ilk kez biz yaptık. Sevgili danışmanım Selim Akar'a bu fikri için çok teşekkür ederim, kısmet olursa bir sonraki şarkımın tanıtımı da deniz altında yapacağım" diyerek herkesi güldürdü. Özel jeti havalandırarak yaptığı tanıtımın maliyetini soran gazetecilere yanıt veren İmren, " 12.000 Dolar saati açıklamasında bulundu. Kendisini albüm lansmanında yalnız bırakmayan iş adamı Ersin Oğuz'a da teşekkür eden İmren, "Sevgili dostum single çıktığında 50.000 adet satın aldı, bende buradan bir söz vermek istiyorum. Dostumun satın aldığı 50 bin adet cd gelirini yangın bölgesinde zarar gören aileler için kullanacağım, inşallah yaraları birlikte saracağız" dedi.

"O meçhul yılan kendisini biliyor"

'Yılan' adını verdiği şarkısını kim yazdığı meral konusu olan sanatçı, "Yılan şarkısını kime yazdığı söylersem, o meçhul kişi havalanır. Onun ismi şimdilik meçhül diyelim, belki bir gün açıklarım. Ancak şunu söyleyebilirim, bu şarkı içimizdeki tüm yılanlara gelsin. Etrafımızda toz konduramadığımız, ancak yılan olan çok insan var" dedi. Ülkemizde bir süredir devam eden ve henüz yeni kontrol altına alınmış yangınlar hakkında da konuşan İmren, "Ülkemiz için çok üzücü olan yangınlar adına bende çok üzüldüm, şimdi her zamankinden daha çok birlik olma zamanı olduğunu düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti çok güçlü bir ülke, en önemlisi devletimiz ve halkımızın bir arada olması" dedi.

9 milyon dolarlık jette albüm lansmanı yaptı
9 milyon dolarlık jette albüm lansmanı yaptı

Kaynak: Snob Magazin

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