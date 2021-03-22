9. katta sır ölüm! Askerden izne gelen gencin cansız bedeni bulundu
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9. katta sır ölüm! Askerden izne gelen gencin cansız bedeni bulundu

22.03.2021 08:08 | Son Güncelleme: 22.03.2021 08:27

İstanbul Esenyurt'ta gece saatlerinde birkaç gün önce askerden izne geldiği öğrenilen 26 İdris Ö. 14 katlı binanın 9. katındaki dairede ölü bulundu. Ölüm haberini alan gencin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Esenyurt Gökevler Mahallesi'nde gece saat 21.30 sıralarında meydana gelen olayda birkaç gün önce askerden izne geldiği öğrenilen İdris Ö.'ye telefon ile ulaşamayan yakınları Özdemir Sokak'ta bulunan 14 katlı binanın 9. katındaki daireye gelerek kapıyı çaldı. Dairenin kapısı açılmayınca, yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTILAR

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla girdikleri dairede İdris Ö.'yü hareketsiz bir halde buldu. Olay yerinde hazır bulunan sağlık ekipleri yaptığı incelemede İdris Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

9. katta sır ölüm! Askerden izne gelen gencin cansız bedeni bulundu

KAMERALAR İNCELENDİ

Polis ekipleri İdris Ö.'nün bulunduğu dairede detaylı olay yeri çalışması yaptı. Binanın güvenlik kameralarını da inceleyen polis ekipleri çevredeki vatandaşlardan da olay hakkında bilgi topladı.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ölüm haberini alan İdris Ö.'nün yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından İdris Ö.'nün cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

9. katta sır ölüm! Askerden izne gelen gencin cansız bedeni bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (3)
ASKER: askerlik psikolojisini evde de yaşamış olmasından kaynaklanmıştır
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BÜŞRA: Her doğan ölür, her doğan ölecektir, her doğan ölümsüzlükten çok uzaktır, her doğan ölümlüdür, her doğan ölümü tadar. . . Kaçınılmaz olan bir her doğanın başına gelecek ölüm hadisesi için ne diye bu kadar çok kelime dizersiniz pek anlaşılır değil. Sanki her doğanın ölümünden bahsederek ona karşı hazır ve uyanık kalmanız sizi ölümden kurtaracakmışçasına her doğanın kurtulamayacağı bir şeyden durmaksızın bahsediyorsunuz. Her doğana daha doğduğu an Allah rahmet edecek mi ölürken anlarsınız.
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YAPRAK: Her canlı ölümü tadacaktır demen kafi uzatma yapma
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