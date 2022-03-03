RİZE (İHA) - 9 ferdini Covid-19 nedeniyle kaybeden aile için genetik araştırma başlatıldı

RİZE - Rize'de 15 ay içerisinde 9 ferdi korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden aile için genetik araştırma başlatıldı.

Rize'de ilk olarak 6 Kasım 2020'de Burak Genç'in Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle başlayan, sonrasında 7 ferdini daha aynı hastalık nedeniyle kaybeden ve 6 içerisinde toplam 8 ferdi aynı korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden aile 20 Şubat'ta 9. aile bireyini de toprağa verdi. Aile de ölümlere neden olan Covid-19'un gen üzerindeki etkileri için ailenin de talebiyle birlikte Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Bölümü tarafından araştırma başlatıldı.

Genetik araştırma taleplerine aldıkları olumlu cevabın kendilerini sevindirdiğini, sürekli korku ile yaşadıklarını ve çıkacak sonuçları 4 gözle beklediklerini dile getiren aile bireyi Ali Genç, "Sağlık Müdürlüğü bizi çağırdı ve Pazartesi günü kan örneklerimizi verdik. Bize sonuçların 1-2 ay sonra çıkacağı söylendi. Biz bekliyoruz. Allah ne derse kaderimizi çekeceğiz. İlk aşılarımızı olduk. Öncelik tanındı. Ölenlerden sadece kardeşim Ahmet 1 aşı olmuştu, onun da günü bitti öldü. Son ölen Şenay'da 3 aşı olmuştu ama ciğer rahatsızlığı vardı. Onu da kaybedince 9 oldu" dedi.

İlk 2 ölüm baba oğul olmuştu

Aslen Rize'nin Güneysu ilçesinden olan ve İstanbul'da yaşayan Muhammet Genç ve oğlu Burak Genç, 2020 yılının Kasım ayında rahatsızlanınca yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Baba ve oğlunun yapılan Korona virüs testleri pozitif çıktı. Muhammet Genç hastanede, oğlu Burak ise evde tedaviye alındı. İlk olarak Burak Genç, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 6 Kasım 2020'de hayatını kaybetti. Burak Genç'in cenazesi, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Gürgen köyünde toprağa verildi. Oğlu Burak Genç'in ardından hastanede durumu ağırlaşan baba Muhammet Genç de benzer şekilde 12 Kasım'da yaşamını yitirdi. Baba Muhammet Genç de oğlu gibi köyüne getirilerek aynı kabristanlıkta, gözyaşları arasında oğlunun yanına defnedildi.

Ölümlerin ardı arkası kesilmedi

Baba oğulun ardından Bünyamin Genç ise 1 Aralık 2020'de, İbrahim Genç 4 Aralık 2020'de, Ali Genç ise 11 Aralık 2020'de Kovit 19 nedeniyle hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Ali Genç'in tedavi gören kardeşleri Fatma Duman 18 Aralık'ta 2020'de, Aysel Peçe de (46), 21 Şubat 2021'de hayata gözlerini yumdu. 13 Nisan 2021 tarihinde de ise Ahmet Genç de aynı hastalıktan hayatını kaybetti. Son olarak ise babasını, ağabeyini, 2 halasını ve 4 kuzenini kaybeden, Şenay Genç Yalçınkaya (36)Kovit-19 nedeniyle getirildiği Rize Devlet Hastanesi'nde durumu ağırlaşınca entübe edildi. Evli ve 1 çocuk annesi Şenay Genç Yalçınkaya

burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.