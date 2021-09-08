9 Eylül, Türk milletinin kurtuluşu ve bağımsızlığını elde edişinin simgesidir
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9 Eylül, Türk milletinin kurtuluşu ve bağımsızlığını elde edişinin simgesidir

9 Eylül, Türk milletinin kurtuluşu ve bağımsızlığını elde edişinin simgesidir
Bültenler - Haberler | Güncel

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Geçmişimizde; bir milleti bir ülkeyi yeniden ayağa kaldırıp, Mîsâk-ı Millî ile Türkiye'nin, Mîsâk-ı İktisadî ile de ekonominin sınırlarını çizen, her anlamda tam bağımsızlık sağlamış bir mücadele, bir emek, bir akıl ve bir strateji var." dedi.

Türkiye bugün bağımsızlık mücadelesindeki dönüm noktalarından birini kutluyor

9 Eylül 1922'de Türk ordusunun İzmir'i Yunan kuvvetlerinin işgalinden kurtarmasının üzerinden tam 99 yıl geçti.

1919 yılında Samsun'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde başlatılan kurtuluş mücadelesi, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile kesin ve kalıcı bir şekilde zafere ulaştı.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Geçmişimizde; bir milleti bir ülkeyi yeniden ayağa kaldırıp, Mîsâk-ı Millî ile Türkiye'nin, Mîsâk-ı İktisadî ile de ekonominin sınırlarını çizen, her anlamda tam bağımsızlık sağlamış bir mücadele, bir emek, bir akıl ve bir strateji var. Mustafa Kemal'in 17 Şubat 1923'te söylediği gibi; "Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun, ekonomik zaferle taçlandırılmazsa meydana gelen zaferler payidar olmaz." Ve 17 Şubat - 4 Mart 1923 tarihleri ülke ekonomisi için büyük bir dönüm noktasıydı. İzmir İktisat Kongresi'ne işçi, çiftçi, tüccar, sanayici bin 135 temsilci katıldı." dedi.

Ötekileştiren, yok sayan değil; adalet, liyakat ve ortak akıl ile; birleştiren taraf olmalıyız

Eskinazi, Kongre sonunda Mîsâk-ı İktisadî oy birliğiyle benimsenerek yeni tam bağımsız Türkiye'nin İktisat Politikası oluşturulduğunu hatırlattı.

"Ekonomi Andı olan Mîsâk-ı İktisadî'nin özü şöyleydi: Ekonomide bağımsızlıktan fedakârlık edilmemeli. Öncelikle millî kaynaklar değerlendirilmeli. Büyük devletlerin boyunduruğu altına girilmemeli. Üretici, sanayici, ihracatçı desteklenmeli. Çiftçiye kredi verilerek, girişimciler teşvik edilmeli. Dış rekabete dayanabilmek için sanayi toplu ve bütün olarak kurulmalı."

Jak Eskinazi, "Bu bağımsızlık mücadelesine yakışır bir millet olmak ve demokratik, laik hukuk devleti olarak muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için çok çalışmalı ve tarihimizden gereken dersleri almalıyız. Ayrıştıran, ötekileştiren, yok sayan değil; tevazu, samimiyet, adalet, liyakat, dürüstlük, şeffaflık ve ortak akıl ile; birleştiren, kaynaştıran taraf olmalıyız. İzmir'in kurtuluşunun 99'uncu yıldönümünde bize bu zaferi armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm askerlerimizi saygı ve şükranla anıyorum. 9 Eylül'ün 99'uncu yıldönümü tüm İzmirlilere ve ülkemize kutlu olsun." diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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