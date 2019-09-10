9 Eylül Milli Piyango sonuçları - Milli Piyango bilet sorgulama
9 Eylül Milli Piyango çekilişi sonuçları belli oldu. Ankara'da ve canlı yayında yapılan Milli Piyango çekilişi sonuçlarına göre 3 milyon liralık büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı. Ankara'dan sayısal sistemden basılan fakat satılmayan iki bilete de büyük ikramiye çıktı. Milli Piyango bilet sorgulama ve 9 Eylül Milli Piyango sonuçları haberimizde.
Milli Piyango 9 Eylül 2019 tarihli çekilişi dün akşam yapıldı. Çekiliş, Ankara Anıttepe'de canlı yayında yapıldı. Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye 3 milyon lira idi. Büyük ikramiyeyi kazanan biletin numaraları belirlendi. Yapılan açıklama göre biletin sevk merkezleri; ADANA-MERKEZ, SİSTEM ANKARA SATILMAYAN BİLET- , SİSTEM ANKARA SATILMAYAN BİLET- , GAZİANTEP-MERKEZ olarak açıklandı. Milli Piyango bilet sorgulama, 9 Eylül Milli Piyango çekilişi sonuçları sıralı tam listesi ve detaylar haberimizde.
9 EYLÜL MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI
3000000 TL ikramiye kazanan numaralar
461867
100000 TL ikramiye kazanan numaralar
051713
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
005425 008510 101246 222447 234334 242976
261008 312779 512883 590472
5000 TL ikramiye kazanan numaralar
023491 122100 142830 186677 193064 203389
218712 227906 245418 262575 312839 323034
346760 367334 425143 463063 465253 500200
530547 534026
Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar
03951 06926 08675 12234 16787 16908
20486 20896 21016 27275 27276 33415
40545 43894 51540 55004 62982 73092
85350 88369
Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar
0486 0526 0930 1413 1787 2077
2605 5212 5963 6647 6991 7053
8244 8773 9674
Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar
039 045 065 097 366 383
392 421 650 716
Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar
00 02 45 47 51 64
67 85
Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar
4 9
3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
061867 161867 261867 361867 401867 411867
421867 431867 441867 451867 460867 461067
461167 461267 461367 461467 461567 461667
461767 461807 461817 461827 461837 461847
461857 461860 461861 461862 461863 461864
461865 461866 461868 461869 461877 461887
461897 461967 462867 463867 464867 465867
466867 467867 468867 469867 471867 481867
491867 561867
MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA
Milli Piyango çekilişi için siz de şansını denediyseniz aşağıdaki bağlantı ile pratik bir şekilde bilet sorgulama yapabilirsiniz. Açılan sayfada çekiliş tarihi menüsünden 09-09-2019 tarihini seçtikten sonra bilet numarası bölümünü sorgulamasını yapmak istediğiniz biletin üzerinde yazan rakamları girin. Bu işlemleri yaptıktan sonra "Sorgula" butonunu basarak biletinize herhangi bir ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz. Tabii bunun yanında "Tüm Liste" butonu ile 9 Eylül 2019 Milli Piyango çekilişinin sıralı tam listesini de görebilirsiniz.
KAZANILAN İKRAMİYELER NEREDEN ALINIYOR?
Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.
Baş bayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.
Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.