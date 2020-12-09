9 Aralık Kuruluş Osman ne zaman saat kaçta? Kuruluş Osman 37.yeni bölüm fragmanı izle!

Kuruluş Osman, ATV'nin en sevilen ve en çok izlenen dizilerinden bir tanesi. Her bölümü büyük bir heyecan ve tarihi bir yolculuk olan Kuruluş Osman dizisi Osmanlı Dönemi'ni ve yaşananları, ambiyansları seyircilerin ilgisine sunuyor. Peki 9 Aralık Kuruluş Osman ne zaman saat kaçta? Kuruluş Osman 37.yeni bölüm fragmanı izle!

Kuruluş Osman, ATV'nin en sevilen ve en çok izlenen dizilerinden bir tanesi. Her bölümü büyük bir heyecan ve tarihi bir yolculuk olan Kuruluş Osman dizisi Osmanlı Dönemi'ni ve yaşananları, ambiyansları seyircilerin ilgisine sunuyor. Peki 9 Aralık Kuruluş Osman ne zaman saat kaçta? Kuruluş Osman 37.yeni bölüm fragmanı izle!

KURULUŞ OSMAN 37.YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kuruluş Osman dizisi, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'ın hikayesini anlatıyor. Kuruluş'un adı olan Osman'ı ünlü oyuncu Burak Özçivit canlandırıyor. Bozdağ Film yapımı Kuruluş Osman dizisinin yapımcılığını Mehmet Bozdağ üstleniyor ve yönetmen koltuğunda Metin Günay, Ahmet Yılmaz ve Fethi Bayram oturuyor.

Kuruluş Osman dizisi her hafta Çarşamba günü ATV ekranlarında seyircilerle buluşuyor. Kuruluş Osman, bu hafta da 2 Aralık Çarşamba günü saat 20:00'da ATV ekranlarında yeni bölümüyle yayınlanacak.

KURULUŞ OSMAN 37.YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Kuruluş Osman 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Targun Hatun'la ilgili Bala Hatun'un öğrendikleri dikkat çekti. Savcı Bey'in beylik yarışında Osman Bey'in önüne geçmek için yapacakları ise yeni bölümde belli olacak.

KURULUŞ OSMAN 36. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

KURULUŞ OSMAN 36. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE!

KURULUŞ OSMAN OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLER

Burak Özçivit 1- (Osman Bey), Ertuğrul Gazi'nin en küçük oğlu.

Nurettin Sönmez 1- (Bamsı Beyrek), Osman Gazi'nin destekçisi.

Ragıp Savaş 1- (Dündar Bey), Osman Gazi'nin amcası.

Emre Basalak 1- (Gündüz Bey), Osman Gazi'nin ağabeyi. Ertuğrul Gazi'nin en büyük oğlu.

Özge Törer 1- (Rabi'a Bala Hatun), Şeyh Edebalı'nın kızı.

Buse Arslan Akdeniz [en] 1- (Aygül Hatun), Dündar Bey'in kızı.

Aslıhan Karalar 1- (Burçin Hatun), Bamsı'nın gelini.

Açelya Özcan 1- (Ayşe Hatun), Gündüz Bey'in eşi.

Yiğit Uçan 1- (Boran Alp), Osman Bey'in alpi.

Emel Dede 1- (Gonca Hatun), Bala Hatun'un arkadaşı.

Ali Sinan Demir 1- (Dursun Fakıh), Şeyh Edebalı'nın müridi.

Ömer Ağan 1- (Saltuk Alp), Dündar Bey'in alpi.

Ayşen Gürler 1- (Helen), Sofia'nın yardımcısı.

Seda Yıldız 2- (Şeyh Edebali), Ahilik teşkilatının lideri.

Ahmet Kılıç 2- (Zülfikar Derviş), Şeyh Edebalı'nın müridi.

Didem Balçın 6- (Selcan Hatun), Osman Gazi'nin yengesi.

Selin Deveci 6- (Aybüke Hatun), Selcan Hatun'un hizmetçisi.

Celal Al 6- (Abdurrahman Gazi), Ertuğrul Gazi'nin alpi.

Burak Çelik 10- (Kongar/Göktuğ), Eski Moğol komutanı. Konur'un kardeşi. Osman Gazi'nin alpi.

Çağrı Şensoy [en] 10- (Cerkutay), Moğol komutanı.

Atilla Güzel 13- (Ayaz Alp), Osman Gazi'nin alpi.

Tolga Akkaya 13- (Dumrul Alp), Osman Gazi'nin alpi.

Mete Deran 19- (Çetin Alp), Osman Gazi'nin alpi.

Sezgin Erdemir 19- (Sungurtekin Bey), Osman Gazi'nin amcası.

Çağkan Çulha 19- (Bahadır), Dündar Bey'in oğlu.

Yeşim Ceren Bozoğlu 24- (Hazal Hatun), Dündar Bey'in eşi.

Erkan Avcı 28- (Aya Nikola), İnegöl Kalesi tekfuru.

Seçkin Özdemir 28- (Flatyos), Aya Nikola'nın yardımcısı.

Ahmet Yenilmez 28- (Demirci Davut), Kayı Obası'nın demircisi.

Emin Gürsoy 28- (Kumral Abdal), Ertuğrul Gazi'nin sancaktarı, ve şeyh Edebalı'nın müridi.

Bahtiyar Engin 28- (Çömlekçi İdris), 28- Kayı Obası'nın çömlekçisi.

Oğuz Kara 28- (Ahmet), Hasan Alp'in oğlu. Demirci Davut'un çırağı.

Kahraman Sivri 28- (Arito), İnegöl kalesi aşçısı ve Osman Bey'in casusu.

Tamer Yiğit 28- (Ertuğrul Gazi), Osman Bey'in babası.

Cüneyt Arkın 28- (Aksakallılar Lideri), Osman Bey'in yoldaşı.

Kanbolat Görkem Arslan 29- (Saru Batu Savcı Bey), Osman Gazi'nin ağabeyi. Ertuğrul Gazi'nin ortancı oğlu.

Seray Kaya 29- (Lena Hatun) Savcı Bey'in eşi.

Sezanur Sözer 29- (Eftalya), Arito Usta'nın kızı.

Umut Karadağ 29- (Muzaffereddin Yavlak Arslan) Çobanoğulları Obası'nın beyi. Hazal Hatun'un ağabeyi.

Maruf Otajonov 30- (Geyhatu Han), Moğol Valisi, İlhanlı Hükümdarı.

Zeynep Tugçe Bayat 34- (Targun Hatun), Kuman Beyi'nin kızı ve Aya Nikola'nın casusu.

Bitirilen karakterler

Ekrem İspir 29-33 (Mönke), Geyhatu'nun oğlu. Geyhatu tarafından idam edildi.

Gökmen Bayraktar 28-30 (Kuzgun Alp), Muzaffereddin Yavlak Arslan'ın yaveri. Muzaffereddin Yavlak Arslan tarafından öldürüldü.

Hâzım Körmükçü 28 (Tekfur Alexis), Eski İnegöl Tekfuru. Aya Nikola tarafından öldürüldü.

Alma Terziç 1-27 (Sofia), Yannis'in kızı. Eski Kulucahisar Prensesi. Osman Gazi tarafından öldürüldü.

Yurdaer Okur 10-26 (Komutan Balgay), Osman Gazi tarafından öldürüldü.

Eren Vurdem 2-26 (Konur Alp), Kongar tarafından öldürüldü.

Akbarxo'ja Rasulov 23-26 (Noyan Subutay), Osman Gazi tarafından öldürüldü.

Nizamettin Özkaya 24-25 (Alexis), Konur Alp tarafından öldürüldü.

Latif Koru 3-25 (Prens Salvador/Sıddık Alp), Sofia ve Subutay tarafından öldürüldü.

Ayşegül Günay Demir 1-24 (Zöhre Hatun), Hazal Hatun tarafından öldürüldü.

Tuğrul Çetiner 1-24 (Yannis), Sofia'nın babası. Bizans imparatoru tarafından Konstantiniyye'de idam edildi.

Saruhan Hünel 1-23 (Alişar Bey), Osman Gazi tarafından idam edildi.

Atılgan Gümüş 19-23 (Komutan Böke), Osman Gazi tarafından öldürüldü.

Hazal Adıyaman [en] 17-23 (Bizans Prensesi Adelfa), Alişar Bey'in konağında esir iken Konur Alp tarafından kurtarılır bir daha görünmez.

Eray Türk 15-22 (Melik), Osman Gazi tarafından öldürüldü.

Muammer Çağatay Keser 1-21 (Kılıç Alp), Dündar Bey tarafından kılıçtan geçirildi.

Volkan Başaran 1-18 (Zorba) Bahadır Bey tarafından öldürüldü.

İsmail Hakkı Ürün 1-16 (Samsa), Osman Gazi'nin yoldaşı. Kayı Obası'nın beyi Gündüz Bey seçilince obasına döner bir daha görünmez.

Kani Katkici 1-16 (Erkut Alp), Alişar Bey tarafından öldürüldü.

Burak Sarımola 2-16 (Andreas), Sofia'nın adamı. Yannis'in emri ile Edebalı'yı öldürmeye gider lakin başarısız olup öldürülür.

Eren Hacısalihoğlu 1-15 (Batur Bey), Dündar Bey'in oğludur, Alişar Bey tarafından öldürüldü.

Uğur Aslan 1-11 (Nizamettin), Erkut Alp tarafından okla vurularak öldürüldü.

Ercan Kabadayi 1-10 (Boğaç Alp), Kongar tarafından öldürüldü.

Abdül Süsler 1-8 (Kalanoz), Osman Gazi tarafından öldürüldü.

Şevket Çapkınoğlu 1-7 (Megala), Osman Gazi tarafından öldürüldü.

Sercan Sert 2-3 (Theokoles), Samsa Çavuş tarafından öldürüldü.

Serhan Onat 1 (Aybars), Bamsı'nın oğlu, Sofia'nın adamları tarafından öldürüldü.

Yaşar Aydınlıoğlu 1 (Tekfur Yorgopolos), Sofia ve Kalanoz tarafından öldürüldü.