9-15 Kasım tarihleri arasında burcunuzu neler bekliyor? Ünlü Astrolog Aysun Koç yorumladı

Ünlü astrolog Aysun Koç'un haftalık burç yorumları ile aşk, para, aile ve sağlık konusunda hayatınızda neler olacak? İşte 9-15 Kasım tarihleri arasına etki edecek burç yorumları...

KOÇ: Hafta başında ödemelerle ilgilenirken, devamında evliliğinize veya ortak projelerinize yoğunlaşmanız gerekecek. Bu konularla ilgili bir isteğiniz gerçekleşebilir. Çalışanlar bir kadın yüzünden oldukça zorlanacaklar. İç sesinize güvenerek amacınıza ulaşabilirsiniz. Gizli düşmanlara dikkat.

BOĞA: Ortak projeler ve evlilikle ilgili olaylar haftanın ana teması. Bekarlar evliliğe adım atabilirler. Akılcı davranarak bir hayalinize ulaşabilirsiniz. Duygusal davranarak, sevgiliniz veya çocuğunuz için gereğinden fazla harcama yapabilirsiniz. Çalışanlar üstleriyle anlaşmakta zorlanacaklar.

İKİZLER: Günlük işlere yoğunlaşabilir, sağlığınızla ilgilenebilirsiniz. Evliliğinizle ilgili olarak, duygusal anlamda farklı güzellikleri keşfedebilirsiniz. Daha detaycı, analitik ve eleştirel olacağınız bir hafta. Çalışanlar gizli düşmanlıklara maruz kalabilirler. Ani bir kararla istifa edebilirler.

YENGEÇ: Bekarlar yeni bir sevgili bulabilirler. Çocuğunuzla ilgili bazı projelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Duygusal davrananlar işlerinden olabilirler. Evlilerin eşlerinden kaynaklı bereketi artabilir. Bu hafta gelişen tüm olayları abartma eğiliminde olacağınız için, acil karar almayın.

ASLAN: Ailenize ve evinize odaklanabilir, emlak işlerinizle ilgilenebilirsiniz. Karşı cinsle anlaşmanın zor olacağı bir hafta. Maddi konulardaki krizli gelişmeleri abartma eğiliminde olacaksınız. Sağlığınız veya dış imajınız için gereğinden fazla para harcayabilirsiniz. Ek kazanç veya kredi işlerinde şanslısınız.

BAŞAK: Kardeş, arkadaş, yakın çevre, iletişim ve anlaşmalara yoğunlaşacağınız bir hafta. Sevgiliniz veya çocuğunuzla diyalog kurmakta zorlanacaksınız. Bekarlar evliliğe adım atabilirler. Evlilik veya ortaklıkla ilgili bir hayaliniz gerçekleşebilir. Emek verdiğiniz işlerin karşılığını alacaksınız.

TERAZİ:Maddi kazançlarınıza ve ödemelere odaklanacaksınız. Evlilik veya ortaklıklarda gelişecek krizleri yönetmekte zorlanabilirsiniz. Duygularınızı en uç noktalarda yaşayabilirsiniz. Estetik ve güzelliğinizle ilgilenerek moral bulabilirsiniz. Çalışma hayatınızla ilgili bir hayaliniz gerçekleşebilir.

AKREP: Ticaret, medya sektörlerinde çalışanlar kadınlarla maddi nedenlerle ani bir sorun yaşayabilirler. Geçmişten beri emek verdiğiniz konuların karşılığını alacaksınız. Duygusal olarak zorlanacağınız bir hafta. Kadınlarla da ani krizli gelişmeler olabilir. Aşk veya çocukla ilgili konularda bir hayaliniz gerçekleşebilir.

YAY: Haftaya içe dönük bir ruh haliyle başlasanız da, çarşambadan itibaren oldukça sosyal olacak, kalabalık ortamlarda bulunacaksınız. Kariyerinizle ilgili konularda duygusal karalar almanız sizi yanıltacak. Alacağınız para onay engeline takılabilir. Yapacağınız yeni anlaşma ile bereketiniz artabilir.

OĞLAK: Yine kariyerinize odaklı bir hafta sizi bekliyor. Parasal anlamda idealinizdeki duruma gelebilirsiniz. Kadınlarla kuracağınız doğru iletişimle yol alabilir, hedefinize ulaşabilirsiniz. Büyüklerinizle maddi sebeplerle tartışma riskine dikkat. Bu hafta tanışacağınız insanlar size iyi gelecekler.

KOVA: Eğitim, hukuk, yurt dışı, turizm bağlantılı işlerin ön planda olacağı bir hafta. Bazı kovalar şehir dışına seyahat edebilirler. Ortağınız veya eşinizle, duygusal davranışlar nedeniyle sorun yaşayabilirsiniz. Yeni anlaşmalarla geliriniz artarken, bir yandan da çok harcama yapabilirsiniz.

BALIK: Ödemeler, ek gelirler, kredi gibi işlerle ilgileneceğiniz bir hafta. Gerekli olan parayı bulabileceksiniz. Devam eden rahatsızlığı olanlar bir operasyon geçirebilirler. Kariyerine emek verenler, bunun maddi karşılığını alacaklar. Enerjinizi doğru kullanarak amacınıza ulaşabilirsiniz.

Instagram: astrologaysunkoc

Not: Unutmayın ki; doğum haritası parmak izi gibidir. Burçlar sadece % 20 sonuç verir. Yükselen burcunuzu da okuyun lütfen.