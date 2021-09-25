88 yaşındaki çerçici ekmek parası için kilometrelerce yol gidiyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

88 yaşındaki çerçici ekmek parası için kilometrelerce yol gidiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
88 yaşındaki çerçici ekmek parası için kilometrelerce yol gidiyor

Tarihin en eski mesleklerinden biri olan çerçilik yok olmaya yüz tutarken; Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan 88 yaşındaki Kemal Çiçekyüz 45 yıldır çerçilik mesleğini sürdürüyor.

KAYSERİ (İHA) - Tarihin en eski mesleklerinden biri olan çerçilik yok olmaya yüz tutarken; Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan 88 yaşındaki Kemal Çiçekyüz 45 yıldır çerçilik mesleğini sürdürüyor.

Tarihin en eski meslek gruplarından biri olan gezgin satıcılar, köyleri ziyaret ederek, buralarda çeşitli ürünleri takas usulü veya normal olarak satıyor. Teknolojinin gelişmesi, köylerde de pazar ve marketlerin kurulmaya başlamasıyla birlikte çerçilik; yavaş yavaş yok olmaya yüz tutarken 88 yaşındaki Kemal Çiçekyüz ise el arabasıyla kilometrelerce yol giderek çerçicilik yapmaya devam ediyor.

Her gün kilometrelerce yol yürüdüğünü ifade eden Çerçici Kemal Çiçekyüz, "88 yaşındayım 45 yıldır bu mesleği yapıyorum, Arabamla kaza yaptım, arabam olmadığı için el arabasıyla çerçilik yapıyorum, 12 kilometre uzaklıktaki Sindelhöyük Mahallesi'ne gidiyorum" dedi. - KAYSERİ

88 yaşındaki çerçici ekmek parası için kilometrelerce yol gidiyor

88 yaşındaki çerçici ekmek parası için kilometrelerce yol gidiyor

88 yaşındaki çerçici ekmek parası için kilometrelerce yol gidiyor

88 yaşındaki çerçici ekmek parası için kilometrelerce yol gidiyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Vladimir Putin Binali Yıldırım Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Tanem Sivar Burak Yamantürk Yiğit Marcus Aral
Spor Marcao Şenol Güneş Sergen Yalçın Nihat Özdemir Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 88 yaşındaki çerçici ekmek parası için kilometrelerce yol gidiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 13:53:07. #1.17#