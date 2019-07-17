853 yolcu kapasiteli Airbus A380 türbülansa girdi uçağın içi savaş alanına döndü

Dubai'den Yeni Zelanda'nın Auckland kentine giden EK449 sefer sayılı Airbus A380 yolcu uçağının şiddetli türbülansa girmesi sonrası yaşananların boyutları kabin görevlilerinin cep telefonuyla çektiği görüntülerle gözler önüne serildi.

Görüntülerde açık büfe ikram servisinin yapıldığı (lounge area) bölümde kabin görevlilerinin kullandığı tekerlekli arabaların devrildiği, tüm yiyecek paketlerinin, şişelerin ve bardakların etrafa dağıldığı, uçağın koridorunun tepesinde bulunan 'çıkış' ikaz tabelasının dahi yerinden çıkarak yere düştüğü görülüyor. Euronews.com'da Görüntüle