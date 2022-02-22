83 yıllık caminin isminin değişmesine cemaatten tepki - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

83 yıllık caminin isminin değişmesine cemaatten tepki

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
83 yıllık caminin isminin değişmesine cemaatten tepki

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Hisar mahallesindeki 83 yıllık caminin adının değişmesine cami cemaatinden tepki geldi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Hisar mahallesindeki 83 yıllık caminin adının değişmesine cami cemaatinden tepki geldi.

Hisar mahallesinde bulunan Topeşe Camii adı ilçe müftülüğü tarafından Topbaş olarak değiştirildi. Yeni tabelanın takılmasının ardından cami cemaati huzursuz oldu. Camide ikindi namazı sonrasında duruma tepki gösteren Erol İndere, isminin değişmesine anlam veremediklerini söyledi. İndere, "Topbaş nereden çıktı. Müftülük tarafından getirilen tabela "Topbaş" yazıyor. Eski bakır levhada yazan ve en az 50 yıllık olan tabelada topeşe yazıyor. Caminin yanındaki çeşmenin adı Topeşe, sokağın adı Topeşe" dedi.

Bir diğer cemaat Ülfet Yıldız ise, 50 yıldır caminin adının Topeşe olarak bildiğini söyledi. Emekli imam İbrahim Atasever, çocukluğunun belirtilen camide geçtiğini ifade ederek, "Caminin adı hep Topeşe idi. Neden değişti anlayamadık" diye konuştu. Caminin 1949 yılında yapıldığı 83 yıllık cami olduğu öğrenildi.

(Ali Bayar/ İHA)

83 yıllık caminin isminin değişmesine cemaatten tepki

83 yıllık caminin isminin değişmesine cemaatten tepki

83 yıllık caminin isminin değişmesine cemaatten tepki

83 yıllık caminin isminin değişmesine cemaatten tepki

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Karahisar, Cami, Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title