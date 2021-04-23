82 SAATLİK KISITLAMADA YAZLIKLARINA AKIN ETTİLER
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82 SAATLİK KISITLAMADA YAZLIKLARINA AKIN ETTİLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

? Tatil siteleri bu yıl vatandaşların Koronavirüs korkusu nedeniyle erken dolmaya başladı.

? Tatil siteleri bu yıl vatandaşların Koronavirüs korkusu nedeniyle erken dolmaya başladı. Yazlıkçılar, kış mevsimini de yazlıkta geçirdiğini söylerken bazıları ise dönmeyi düşünmediğini ifade etti. 82 saat uygulanan kısıtlamada evlerinde ve bahçelerinde zaman geçiren yazlıkçılar, sohbet edip tavla oynadı.

İstanbul Büyükçekmece'ye bağlı, Marmara Denizi kıyısında bulunan Kumburgaz Mahallesi'ndeki tatil sitelerindeki yoğunluk devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da dahil edilen 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında, İstanbul'da yaşayanlar yazlıklarına akın etti. Bazı yazlıkçılar tüm kış ayını yazlığında geçirdiklerini söylerken bazıları ise virüs korkusu nedeniyle şehirdeki evlerine dönmeyi düşünmediğini belirtti. Kent merkezinde virüs tedbirlerine uymanın zor olduğunu düşünen vatandaşlar yazlıklarında kendilerini daha güvende hissettiğini söylüyor. Yazlıkta olan çocuklarsa 23 Nisan coşkusunu bahçelerine bayrak asarak yaşadı.

ŞİMDİYE KADAR BURADAN BİR TANE KORONALI HASTAMIZ ÇIKMADI

Songül Bingöl, yazlıktan dönmeyi düşünmediklerini söyledi. Bingöl, 'İstanbul'da vakalar çok fazla olduğu için biz Kumburgaz'da yaşıyoruz. Hatta kışı da burada geçirdik. Açık havadayız güzel hava soluyoruz. Elimizden geldiği kadar mesafemizi koruyoruz. İstanbul'da çok fena bir şekilde kırmızılaşmışız hatta siyahlaşıyormuşuz artık. Şimdiye kadar buradan bir tane koronalı hastamız çıkmadı. Dönmeyi düşünmüyoruz. Bitene kadar dönmeyeceğiz diye konuştu.

PANDEMİDEN DOLAYI EVLERİMİZİ TERK ETTİK

Özlem Mutlu, Burada çok mutluyuz gerçekten. Bu Pandemiden dolayı evlerimizi terk ettik aslında. Kumburgaz'a yerleştik. Ben mesela Avcılar'a gittiğim zaman ben markete dahi çıkamıyorum. O kadar kalabalık o kadar yoğun. İnsanlar da hiç dikkate almıyorlar. Burada bir markete gittiğim zaman 2-3 kişi en fazla. Hafta sonları zaten yasak o daha çok zorluyor bizi. Evlere de kapanmayalım diye sonuç olarak burada vakit geçiriyoruz dedi.

KIŞI BURADA GEÇİRDİK

Mualla Tankişi ise İstanbul'dan kaçtığını söyledi. Tankişi, Oradan kaçtık buraya geldik. 2 Nisan'dan beri de buradayız. Martta bir 10 gün geldik, Şubat'ta geldik. Yani ay ay kaçtık geldik ve dönmeyi düşünmüyorum dedi. Bir başka yazlıkçı ise, Burada fazla insan sirkülasyonu olmadığı için buradayız. Çok fazla yazlıkçı da yok. Bu sene İstanbul'a gitmeyi düşünmedik. Gitmedik zaten. Kışın burada kaldık. Çok iyi bir şey yaptık. Henüz burada çevremizde birine hastalık bulaşmadı şeklinde konuştu.

82 SAATLİK KISITLAMADA YAZLIKLARINA AKIN ETTİLER
82 SAATLİK KISITLAMADA YAZLIKLARINA AKIN ETTİLER
82 SAATLİK KISITLAMADA YAZLIKLARINA AKIN ETTİLER
82 SAATLİK KISITLAMADA YAZLIKLARINA AKIN ETTİLER
82 SAATLİK KISITLAMADA YAZLIKLARINA AKIN ETTİLER
82 SAATLİK KISITLAMADA YAZLIKLARINA AKIN ETTİLER
82 SAATLİK KISITLAMADA YAZLIKLARINA AKIN ETTİLER
82 SAATLİK KISITLAMADA YAZLIKLARINA AKIN ETTİLER
82 SAATLİK KISITLAMADA YAZLIKLARINA AKIN ETTİLER
82 SAATLİK KISITLAMADA YAZLIKLARINA AKIN ETTİLER
82 SAATLİK KISITLAMADA YAZLIKLARINA AKIN ETTİLER

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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