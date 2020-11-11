Kamusal alanlarda sigara içmek yasaklanmıştı! Uzmanlar haklı gerekçeleri tek tek sıraladı

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin tamamında koronavirüsle mücadele kapsamında kamuya açık alanlarda sigara içmeyi yasakladı. Uzmanlar, sigara kullanılan ortamlarda virüsün daha kolay yayıldığını belirtirken, sigara kullanan kişilerin maskelerini uygun bir biçimde takmadıklarından ötürü, ya virüsü kaptıklarını ya da bulaştırabildiklerini söylüyor.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs vakaları, her gün artmaya devam ederken, önce 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildi, ardından kamuya açık alanlarda sigara içmek yasaklandı.

BİLİM KURULU ÜYESİ ÖZLÜ: DUMANI ÜFLERKEN VİRÜS DAHA UZAK MESAFEYE YAYILIYOR

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sigara içilmesi virüsün yayılmasını kolaylaştırdığını söyledi. Özellikle dış mekânlarda insanların karşılıklı sigara içip sohbet ederken virüsü birbirlerine enfekte ettiğine işaret eden Özlü, "Dumanı üflerken virüsü daha uzak mesafeye yayabiliyor. Pandemi döneminde sigara içilmesi korunmayı aksatıyor, içenler başta olmak üzere insanları tehlikeye atıyor." ifadelerini kullandı.

PROF. RECEP TEKİN: KORONAVİRÜSLÜ BİRİNİN DUMANI ÜFLEMESİ PASİF İÇİCİLERE DE VİRÜS BULAŞTIRIYOR

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Koronavirüs Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin de, sigara içilen ortamlarda koronavirüsün bulaşmasının daha hızlı olduğuna vurgu yaparak, "Koronavirüs damlacık ve hava yoluyla bulaştığı için bu tip bir ortamda aslı kalmasını etkileyen faktörlerden bir tanesi de duman olabiliyor. Özellikle kalabalık ve kapalı ortamlarda sigara, nargile dumanının arttığı alanlar, koronavirüs açısından risk oluşturabiliyor. Sigara içilen kapalı ortamlarda pasif içiciler var ise onlar açısından risk oluşturabiliyor. Sonuç itibari ile solunum yoluna temas etmiş dumanın koronavirüslü birinin dumanı dışarı üflemesi ile birlikte ortamda diğer kişiler açısından her ne kadar sigara içmeseler de pasif içici durumda olmaları nedeniyle koronavirüs kapabilir." diye konuştu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAMUSAL ALANLARA SİGARA İÇME YASAĞI GETİRMİŞTİ

İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine koronavirüs genelgesi göndermişti. Buna göre, yarından itibaren tüm illerde işlek cadde ve sokaklarda sigara içme yasağı getirilecek. Kararın, sigara içtiği için maskesini indiren kişiler nedeniyle alındığı açıklandı.